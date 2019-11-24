Российская фигуристка, 16-летняя Алена Косторная, выиграла заключительный, шестой этап Гран-при Японии, всего 1,02 балла не дотянув до мирового рекорда "Королевы четверных" 15-летней Александры Трусовой (240 против 241,02). Но совсем скоро, с 5 по 8 декабря, Алена и Саша выйдут на лед Турина, чтобы уже в очном противостоянии побороться за лидерство в финале серии.

В шестерке сильнейших одиночниц мира мы увидим еще двух россиянок: Анну Щербакову из нового поколения и более взрослую и титулованную Алину Загитову, уступившую в Саппоро и Косторной, и японке Рике Кихире.

О прогрессе наших юных спортсменок, о мотивации для заслуженных и об эйфории от современного женского катания корреспонденту "РГ" рассказала Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным.

Наталья Филимоновна, как вам итоги серии Гран-при?

Наталья Бестемьянова: Наши девочки не дали соперницам никаких шансов. Такого не было в истории никогда. Мало того, что каждая выиграла по два этапа, так все три - Косторная, Трусова и Щербакова - еще и ученицы одного тренера - Этери Тутберидзе. Это вообще Книга рекордов Гиннесса.

Перед началом этого сезона Косторная считалась слабым звеном, потому что не прыгала четверных. Но триксель вкупе с ее прекрасным катанием поменял расклад сил, не так ли?

Наталья Бестемьянова: У Косторной такое качество каждого шага и элемента, что это очень подкупает. Она не гоняется за прыжками. А Саша Трусова пока в погоне за четверными. Перед ней стоит серьезная задача - исполнить три разных четверных. У нее нет времени подумать о качестве скольжения. Вот в этом она проигрывает. Но если она сделает четыре "квада", то с ней нереально соревноваться. Что касается Ани Щербаковой, то очень быстро прибавляет. В Китае программы смотрелись лучше, чем в США. Они такие юные девчонки, что идут вперед семимильными шагами.

В финале Гран-при в очном противостоянии сойдутся четыре россиянки: Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова

Что же делать Алине Загитовой, Евгении Медведевой, Елизавете Туктамышевой, этим великолепным фигуристкам, которые не успевают за молодыми?

Наталья Бестемьянова: Нужно продолжать соревноваться, пытаться учить сложные прыжки. У каждой из этих девочек есть вещи, над которыми надо поработать, чтобы улучшить и компоненты, и технику.

Россия выступает за то, чтобы женщинам разрешили исполнять четверные прыжки и в короткой программе. Что скажете: стоит сдерживать или разрешить?

Наталья Бестемьянова: А как можно остановить прогресс?! Единственное, что нельзя в погоне за четверными прыжками, - терять фигурное катание. Мы должны понимать, что это фигурное катание, а не фигурное прыгание.

В финале Гран-при почти половина участников будут представлять Россию...

Наталья Бестемьянова: Количество наших участников восхищает: два танцевальных дуэта, три спортивные пары, четыре девочки и два мальчика. Просто фейерверк. В Турине будет интересно.