Майкл Блумберг будет претендовать на пост президента США

"Я иду в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку", - заявил Блумберг. Он подчеркнул, что обладает "уникальным опытом в бизнесе, управлении и благотворительности".

Главными пунктами предвыборной программы Блумберга станут экономика, здравоохранение, иммиграция, образование, а также - предотвращения случаев стрельбы в общественных местах, об этом сказано на сайте его предвыборного штаба.

По информации газеты The New York Times, Блумберг уже выделил порядка 35 миллионов долларов на демонстрацию своих агитационных роликов, они должны быть показаны примерно в 20 штатах.

Блумберг, по словам его сподвижников, не намерен принимать деньги на свою кампанию от кого-то еще. Он также может отказаться от президентской зарплаты, оставив себе символическое жалование 1 доллар в год.

Майклу Блумбергу, филантропу и основателю агентства финансовых и экономических новостей Bloomberg 77 лет. Согласно оценке журнала Forbes, его состояние превышает 54 миллиарда долларов. Был мэром Нью-Йорка в 2002-2013 годах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.