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24.11.2019 20:40
Рубрика: В мире

Майкл Блумберг будет претендовать на пост президента США

Текст: Константин Волков
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг заявил 24 ноября, что будет участвовать в выборах на пост президента США от Демократической партии. Об этом он написал в своем Twitter.
Фото: Evan Agostini/Invision/AP Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Фото: Evan Agostini/Invision/AP

"Я иду в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку", - заявил Блумберг. Он подчеркнул, что обладает "уникальным опытом в бизнесе, управлении и благотворительности".

Главными пунктами предвыборной программы Блумберга станут экономика, здравоохранение, иммиграция, образование, а также - предотвращения случаев стрельбы в общественных местах, об этом сказано на сайте его предвыборного штаба.

Фото: Evan Vucci/ AP
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По информации газеты The New York Times, Блумберг уже выделил порядка 35 миллионов долларов на демонстрацию своих агитационных роликов, они должны быть показаны примерно в 20 штатах.

Блумберг, по словам его сподвижников, не намерен принимать деньги на свою кампанию от кого-то еще. Он также может отказаться от президентской зарплаты, оставив себе символическое жалование 1 доллар в год.

Майклу Блумбергу, филантропу и основателю агентства финансовых и экономических новостей Bloomberg 77 лет. Согласно оценке журнала Forbes, его состояние превышает 54 миллиарда долларов. Был мэром Нью-Йорка в 2002-2013 годах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

В мире США Выборы президента США-2020
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