Я довольно давно и с удовольствием пишу колонки в "Российской газете". Но никогда - подчеркнуто: никогда - не писал заметок к началу нового сезона какой-либо телевизионной программы. Можно объяснять причины, можно не объяснять - суть не в этом.

А вот тут, анализируя, как положено колумнисту, события прошедшей недели, понял, что написать по поводу одной программы хочу. Не потому, что ее ведет моя добрая знакомая, - поверьте, на тв есть программы, над которыми работают гораздо более близкие мне люди. И не потому, что она выходит на канале, где я имею честь трудиться - здесь выходит много замечательных передач. Для меня эта программа уникальна в первую очередь тем, что позволяет напомнить о важнейшей, на мой взгляд, сегодня истине.

Я говорю о "Синей птице" - передаче, открывшей свой шестой сезон. Подводя итоги и заглядывая в будущее, можно, наверное, всякие цифры приводить: сколько молодых ребят стали звездами, сколько состоявшихся звезд уже поработали в жюри... Но мой интерес не в этой области, не в статистических выкладках. Для меня главная идея "Синей птицы" формулируется так: дети - это люди. Они требуют к себе не умилительного, но уважительного отношения. Ребенок - это мир, который мы можем и должны открывать, а не сосуд, который мы заполняем тем, что нам, взрослым, кажется важным.

Вы никогда не задумывались о том, что наш мир как бы поделен на два клуба. Первый - это взрослые, у которых - власть, деньги, свобода, ответственность... Второй - дети, у которых ничего - ни власти, ни денег, ни свободы, а отвечать они могут только за то, за что взрослые позволяют им отвечать.

Для меня главная идея "Синей птицы" формулируется так: дети - это люди. Они требуют к себе уважительного отношения

Януш Корчак писал, что мы создали мир, в котором все большое нам представляется более значительным, чем маленькое. Страны, автомобили, дома... Чем больше - тем значительней. И вот это отношение мы переносим на детей: они же маленькие, значит, незаметные.

Дарья Златопольская беседует совершенно одинаково со знаменитостями и с маленькими героями программы. Потому что она беседует с людьми. Потому что и те и другие ей интересны. Потому что любой гость передачи - а это всегда суперзнаменитость - для нее такой же важный источник информации, как маленький пианист или чтец.

Вы никогда не задумывались, что наш мир как бы поделен на людей и детей. Люди - это люди, и они требуют к себе определенного отношения, человеческого. А дети - это дети, они требуют, чтобы их воспитывали.

Простой пример. В середине ХХ века в педагогике появился такой термин "полезный досуг". Понимаете? Для взрослых досуг - это когда можешь делать что угодно: балдеть, оттягиваться, отдыхать, в общем. Для ребенка досуг должен быть полезным, то есть просто балдеть нельзя, надо время проводить с пользой. Почему, собственно? Разве дети делают меньше, чем мы? Разве они меньше устают?

Это только один из примеров того, как по-разному мы относимся к себе, взрослым, и к детям. Ребенка можно прогнать: "Пойди в свою комнату, ты еще маленький, чтобы слушать такие разговоры". Но если вы старику скажете: "Иди в свою комнату, ты стар для таких бесед", - это будет выглядеть как оскорбление.

Конечно, мне как зрителю важно все то, что делают в "Синей птице" дети. Взрослые горазды ругать молодое поколение. Во все века находятся дяденьки и тетеньки, которым искренно представляется, что в годы молодости они были круче нынешних. А в "Синей птице" - молодые и замечательно талантливые. Для меня важно, какие с ними ведут разговоры. То, как это делает Златопольская, - пример всем нам. Уважай ребенка - и тогда он раскроется. Уважай ребенка - и тогда ты узнаешь от него то, что не всякий взрослый расскажет.

Для ребенка досуг должен быть полезным, то есть просто балдеть нельзя. Почему? Разве дети делают меньше, чем мы? Разве они меньше устают?

В прошлом веке в Англии жил да был такой удивительный человек Дональд Винникотт. Тридцать лет(!!!) он принимал в лондонской больнице роды, ежедневно наблюдая только что родившихся детей. Одновременно он был знаменитым психологом, которого коллеги даже выбрали председателем своей ассоциации. Так вот Винникотт утверждал: когда мать видит только что родившегося младенца, она убеждена, что он ничего не знает, что его надо всем наполнить. "А он знает такое! - восклицал Винникотт. - Чего и взрослым неизвестно! Он знает, как зарождается жизнь. Другое дело, что он не умеет об этом рассказать. Но ведь знает!" Винникотт считал, что если мать с самого рождения ребенка начинает относиться к нему как к носителю отдельной, собственной информации - это принципиально меняет ее отношение к детям.

Как человек, который уже довольно долго работает на телевидении, я бесконечно думаю над вопросом: о чем сегодня говорит телевидение? К каким размышлениям оно подталкивает зрителей? На самом деле, к разным. В основном, конечно, к политическим. Но все-таки не только.

А если переформулировать вопрос: о чем телевидение сегодня НЕ говорит? Тут тоже много вариантов ответа. Для меня самый печальный - очень мало говорит о детях и подростках. Да и сами дети и подростки сегодня на экране - редкие гости. А ведь это не просто люди - это будущее нашей страны.

Конечно, я понимаю: не все дети столь замечательны, как герои "Синей птицы". Но ведь такие тоже есть. И мне с ними интересно, потому что к своим юным годам они уже многому научились, потому что они - талантливы и свободны. И у них есть возможность свои умения показать.

Спасибо, "Синяя птица", за уважение к детям, другими словами: за уважение к будущему!