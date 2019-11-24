А вот тут, анализируя, как положено колумнисту, события прошедшей недели, понял, что написать по поводу одной программы хочу. Не потому, что ее ведет моя добрая знакомая, - поверьте, на тв есть программы, над которыми работают гораздо более близкие мне люди. И не потому, что она выходит на канале, где я имею честь трудиться - здесь выходит много замечательных передач. Для меня эта программа уникальна в первую очередь тем, что позволяет напомнить о важнейшей, на мой взгляд, сегодня истине.
Я говорю о "Синей птице" - передаче, открывшей свой шестой сезон. Подводя итоги и заглядывая в будущее, можно, наверное, всякие цифры приводить: сколько молодых ребят стали звездами, сколько состоявшихся звезд уже поработали в жюри... Но мой интерес не в этой области, не в статистических выкладках. Для меня главная идея "Синей птицы" формулируется так: дети - это люди. Они требуют к себе не умилительного, но уважительного отношения. Ребенок - это мир, который мы можем и должны открывать, а не сосуд, который мы заполняем тем, что нам, взрослым, кажется важным.
Вы никогда не задумывались о том, что наш мир как бы поделен на два клуба. Первый - это взрослые, у которых - власть, деньги, свобода, ответственность... Второй - дети, у которых ничего - ни власти, ни денег, ни свободы, а отвечать они могут только за то, за что взрослые позволяют им отвечать.
Януш Корчак писал, что мы создали мир, в котором все большое нам представляется более значительным, чем маленькое. Страны, автомобили, дома... Чем больше - тем значительней. И вот это отношение мы переносим на детей: они же маленькие, значит, незаметные.
Дарья Златопольская беседует совершенно одинаково со знаменитостями и с маленькими героями программы. Потому что она беседует с людьми. Потому что и те и другие ей интересны. Потому что любой гость передачи - а это всегда суперзнаменитость - для нее такой же важный источник информации, как маленький пианист или чтец.
Вы никогда не задумывались, что наш мир как бы поделен на людей и детей. Люди - это люди, и они требуют к себе определенного отношения, человеческого. А дети - это дети, они требуют, чтобы их воспитывали.
Простой пример. В середине ХХ века в педагогике появился такой термин "полезный досуг". Понимаете? Для взрослых досуг - это когда можешь делать что угодно: балдеть, оттягиваться, отдыхать, в общем. Для ребенка досуг должен быть полезным, то есть просто балдеть нельзя, надо время проводить с пользой. Почему, собственно? Разве дети делают меньше, чем мы? Разве они меньше устают?
Это только один из примеров того, как по-разному мы относимся к себе, взрослым, и к детям. Ребенка можно прогнать: "Пойди в свою комнату, ты еще маленький, чтобы слушать такие разговоры". Но если вы старику скажете: "Иди в свою комнату, ты стар для таких бесед", - это будет выглядеть как оскорбление.
Конечно, мне как зрителю важно все то, что делают в "Синей птице" дети. Взрослые горазды ругать молодое поколение. Во все века находятся дяденьки и тетеньки, которым искренно представляется, что в годы молодости они были круче нынешних. А в "Синей птице" - молодые и замечательно талантливые. Для меня важно, какие с ними ведут разговоры. То, как это делает Златопольская, - пример всем нам. Уважай ребенка - и тогда он раскроется. Уважай ребенка - и тогда ты узнаешь от него то, что не всякий взрослый расскажет.
В прошлом веке в Англии жил да был такой удивительный человек Дональд Винникотт. Тридцать лет(!!!) он принимал в лондонской больнице роды, ежедневно наблюдая только что родившихся детей. Одновременно он был знаменитым психологом, которого коллеги даже выбрали председателем своей ассоциации. Так вот Винникотт утверждал: когда мать видит только что родившегося младенца, она убеждена, что он ничего не знает, что его надо всем наполнить. "А он знает такое! - восклицал Винникотт. - Чего и взрослым неизвестно! Он знает, как зарождается жизнь. Другое дело, что он не умеет об этом рассказать. Но ведь знает!" Винникотт считал, что если мать с самого рождения ребенка начинает относиться к нему как к носителю отдельной, собственной информации - это принципиально меняет ее отношение к детям.
Как человек, который уже довольно долго работает на телевидении, я бесконечно думаю над вопросом: о чем сегодня говорит телевидение? К каким размышлениям оно подталкивает зрителей? На самом деле, к разным. В основном, конечно, к политическим. Но все-таки не только.
А если переформулировать вопрос: о чем телевидение сегодня НЕ говорит? Тут тоже много вариантов ответа. Для меня самый печальный - очень мало говорит о детях и подростках. Да и сами дети и подростки сегодня на экране - редкие гости. А ведь это не просто люди - это будущее нашей страны.
Конечно, я понимаю: не все дети столь замечательны, как герои "Синей птицы". Но ведь такие тоже есть. И мне с ними интересно, потому что к своим юным годам они уже многому научились, потому что они - талантливы и свободны. И у них есть возможность свои умения показать.
Спасибо, "Синяя птица", за уважение к детям, другими словами: за уважение к будущему!