Матч Роджера Федерера побил мировой рекорд посещаемости

Новости

Финская авиакомпания отменит почти 300 рейсов 02:22
Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии 01:10
Француз погиб при опрокидывании яхты у берегов Греции 00:47
Российские специалисты проинспектируют военные объекты в Португалии 00:31
В Москве мужчина напал с ножом на женщину с ребенком 00:20
Проезд на МЦД будет бесплатным 24.11.2019
РПЛ начала проверку в связи с оскорблением Дзюбы фанатами "Спартака" 24.11.2019
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая 24.11.2019
У скончавшегося во время посадки в Платове пилота остались двое детей 24.11.2019
Объявлен победитель "Детского Евровидения - 2019" 24.11.2019
Американский посол вновь вмешивается в отношения России и Сербии 24.11.2019
В Саратовской области погибла девочка, провалившись под лед 24.11.2019
В Нижегородской области произошел крупный пожар на складе 24.11.2019
Несколько автомобилей "утонули" в обмелевшем Дону и Таганрогском заливе 24.11.2019
Популярная корейская певица покончила с собой 24.11.2019
Джесси Племонс присоединится к Камбербэтчу в "Силе собаки" 24.11.2019
Джонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии 24.11.2019
28-летняя звезда кей-попа Гу Хара найдена мертвой 24.11.2019
Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак 24.11.2019
Теплоход "Московский эколог" откроет экомаршруты по Москве-реке 24.11.2019
СМИ сообщили о крупном сокращении британской армии 24.11.2019
Фанаты "Спартака" оскорбляли Дзюбу во время матча с "Уралом" 24.11.2019
Вышел трейлер двенадцатого сезона "Доктора Кто" 24.11.2019
Мужская коллекция обуви Santoni специально для ЦУМа уже в продаже 24.11.2019
Не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго 24.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
24.11.2019 23:37
Рубрика: Спорт

Ажиотаж вокруг корта

Матч Роджера Федерера побил мировой рекорд посещаемости
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8023)
В Мехико прошел выставочный поединок между швейцарцем Роджером Федерером и представителем Германии Александром Зверевым. Победа осталась за Федерером - 3:6, 6:4, 6:2.

Игра в столице Мексики стала исторической. За ее ходом с трибун наблюдали 42 517 зрителей. Это новый рекорд посещаемости за всю историю тенниса. Прежний был установлен в 2010 году в Бельгии на выставочной игре между Ким Клейстерс и Сереной Уильямс (35 681 болельщик).

Сборная России по теннису в полуфинале уступила Канаде

- К Федереру всегда такое внимание. Роджер был моим кумиром, у нас прекрасные отношения. Для меня он лучший. За его игрой интереснее смотреть, чем за встречами Джоковича и Надаля, - отметил Зверев.

Накануне в Мадриде завершился розыгрыш финальной стадии Кубка Дэвиса. За трофей боролись хозяева испанцы и Канада. Результат этого противостояния стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

В шаге от финала на Кубке Дэвиса остановилась российская сборная. Сильнее нас оказались канадцы. Судьба противостояния решилась в третьем парном матче, в котором Андрей Рублев с Кареном Хачановым уступили Вашеку Поспишилу с Денисом Шаповаловым. До того Рублев переиграл Поспишила, а Хачанов не справился с Шаповаловым.

С учетом потери Даниила, а также того факта, что наши теннисисты впервые за семь лет выступали в финальной стадии Кубка Дэвиса, полуфинал - серьезное достижение. Которое, к слову, гарантировало российской сборной участие в следующем розыгрыше турнира.

Спорт Теннис Игроки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров рассказал о первом советском меме в ООН
Пилот севшего в Ростове самолета умер от сердечного приступа
В Оренбуржье по факту ДТП с шестью погибшими возбудили дело
Пушков ответил на заявление директора Ротару о заказной травле артистки
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде