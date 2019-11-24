Матч Роджера Федерера побил мировой рекорд посещаемости

В Мехико прошел выставочный поединок между швейцарцем Роджером Федерером и представителем Германии Александром Зверевым. Победа осталась за Федерером - 3:6, 6:4, 6:2.

Игра в столице Мексики стала исторической. За ее ходом с трибун наблюдали 42 517 зрителей. Это новый рекорд посещаемости за всю историю тенниса. Прежний был установлен в 2010 году в Бельгии на выставочной игре между Ким Клейстерс и Сереной Уильямс (35 681 болельщик).

- К Федереру всегда такое внимание. Роджер был моим кумиром, у нас прекрасные отношения. Для меня он лучший. За его игрой интереснее смотреть, чем за встречами Джоковича и Надаля, - отметил Зверев.

Накануне в Мадриде завершился розыгрыш финальной стадии Кубка Дэвиса. За трофей боролись хозяева испанцы и Канада. Результат этого противостояния стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

В шаге от финала на Кубке Дэвиса остановилась российская сборная. Сильнее нас оказались канадцы. Судьба противостояния решилась в третьем парном матче, в котором Андрей Рублев с Кареном Хачановым уступили Вашеку Поспишилу с Денисом Шаповаловым. До того Рублев переиграл Поспишила, а Хачанов не справился с Шаповаловым.

С учетом потери Даниила, а также того факта, что наши теннисисты впервые за семь лет выступали в финальной стадии Кубка Дэвиса, полуфинал - серьезное достижение. Которое, к слову, гарантировало российской сборной участие в следующем розыгрыше турнира.