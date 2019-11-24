Проектная документация на новый легкий многоцелевой самолет для коротких перелетов, который специалисты между собой называют "Байкал", должна быть готова уже через год, рассказали "Российской газете" в минпромторге. Сам самолет пойдет в производство в 2022 году.

Ранее победу в конкурсе на разработку машины одержала проектная компания "Байкал- Инжиниринг" (Улан-Удэ). Контракт на выполнение НИОКР "ЛМС (легкий многоцелевой самолет)" стоимостью 1,25 млрд рублей заключен в октябре, завершение этого этапа проектирования контрактом отнесено на декабрь 2020 года, сообщили в минпромторге. Эти средства пойдут на разработку эскизно-технического проекта, рабочей конструкторской документации и изготовление первого опытного образца для статических испытаний. Стоимость проекта оценивается в 4,2 млрд рублей, отметили в ведомстве.

К проекту планируется привлечь партнеров из Казахстана. Организована работа совместного КБ с использованием конструкторского потенциала ведущих организаций отрасли. Получать сертификат на серийный самолет и проводить сертификацию его производства будут на Улан-Удэнском авиазаводе.

Самолет должен выйти на межрегиональные маршруты со сложными условиями эксплуатации. С учетом этого минпромторг потребовал использовать в конструкции алюминиевые сплавы, а также предусмотреть возможность ремонта в полевых условиях и безангарного хранения. Машина рассчитана на 9-14 пассажирских мест. Она может использоваться для переброски грузов в удаленные районы. Расчетная практическая дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой 2 тонны и аэронавигационным запасом топлива на 45 минут полета составит не менее 1,5 тысячи километров. "Байкал" должен прийти на смену известному всем "Кукурузнику" Ан-2.

Среди требований к новому самолету - возможность ремонта в полевых условиях и безангарное хранение

В России летают 323 самолета Ан-2 и его модификаций, сообщили "РГ" в Центре стратегических разработок в гражданской авиации. "Потребность в обновлении парка таких самолетов является насущной необходимостью. При этом самолеты в данном сегменте долгое время находились на периферии внимания отечественных авиастроителей", - говорит гендиректор центра Антон Корень.

На межрегиональных линиях востребованы самолеты малой и средней вместимостью от 9 до 65 мест. Такие самолеты, как будущий "Байкал", нужны в регионах со сложными климатическими условиями и слаборазвитой транспортной сетью, поясняет Корень.