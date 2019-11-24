Назван простой способ снизить смертность от рака молочной железы

Ощутимо снизить уровень смертности женщин от рака молочной железы помогут изменения в привычном питании.

Как сообщает Health.News, ссылаясь на данные JAMA Oncology, следует ввести в рацион большее количество фруктов и уменьшить потребление жирных продуктов.

Масштабная исследовательская программа продолжалась два десятилетия. В ней приняли участие 48 835 женщин в возрасте от 50 до 79 лет, которых разделили на две группы. Участники одной группы придерживались привычного им питания. Другая группа посещала регулярные консультации, на которых женщинам давали советы, касающиеся приема пищи.

В результате у женщин, которые начали придерживаться рекомендованной диеты с большим количеством фруктов и низким содержанием жира, на 21 процент снизился риск смерти от рака молочной железы, считающегося, кстати, одним из самых распространенных видов рака.

"Мы впервые исследовали смертность от рака молочной железы среди этой группы, и обнаружили, что устойчивая диета с низким содержанием жиров увеличила выживаемость женщин", - рассказал ведущий исследователь доктор Роуэн Хлебовски из Лос-Анджелесского института биомедицинских исследований.

Впрочем, как отмечают специалисты, диета с низким содержанием жира уменьшает смертность и от других причин.