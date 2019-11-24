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Объявлен победитель "Детского Евровидения - 2019"

Новости
    24.11.2019, 21:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Победителем семнадцатого песенного конкурса "Детское Евровидение" этого года стала двенадцатилетняя Виктория Габор из Польши. Габор получила 278 баллов - за песню "Супергерой" (Superhero).

Информация об этом только что появилась на сайте шоу. С поздравлениями девочке.

Отметим, что это вторая подряд победа Польши в этом конкурсе.

На второй позиции - двенадцатилетний Ержан Максим из Казахстана, хорошо знакомый россиянам по сотрудничеству с дочерью Алсу. У него 227 баллов. Третье место - Мелани Гарсия из Испании с 212 очками.

Наш дуэт - Татьяна Меженцева и победитель проекта "Ты супер!" Денберел Ооржак, ранее испытывавший некоторые проблемы со здоровьем, занял тринадцатое место.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Финал "Детского Евровидения" прошел в городе Гливице. Своих конкурсантов на смотр представили девятнадцать стран.

Победитель конкурса, который проводится с 2003 горда, был определился путем сложения оценок жюри и результатов онлайн-голосования. Сообщается, что всего в этом году проголосовали 3 770 000 человек.

Виктория Габор родилась в Германии, училась в Великобритании, сейчас живет в Польше. В феврале этого года девочка вышла в финал польской версии шоу "Голос".

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