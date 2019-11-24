Пять лучших фильмов Эмира Кустурицы

Одному из самых самобытных современных режиссеров, любимчику кинофестивалей - мастеру Эмиру Кустурице 24 ноября исполняется 65 лет. Мы любим его картины за неоднозначность, за контрасты, за колорит, за человечность. А еще за то, что режиссер не изменяет своим принципам в кино, вкладывая в основу картин вовсе не тривиальные, продиктованные западным кинематографом сюжеты.

Летом этого года режиссер на фестивале "Герой и время" заявил, что планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане по книге Чингиза Айтматова. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2020 году.

Возможно, она пополнит список лучших работ Кустурицы. А пока вспомним 5 нашумевших фильмов югославского режиссера.

"Время цыган" (1988)

Третья картина Кустурицы стала первым в истории кино фильмом о цыганах на цыганском языке. "Время цыган" (оригинальное название "Дом для повешения") - о взрослении, любви, крушении надежд, мести. Режиссер затрагивает множество аспектов, которые порой невозможно назвать - лишь почувствовать сердцем, но которые несомненно оставляют след после просмотра фильма. На экране Кустурица представляет удивительный мир, в который многие зрители раньше не попадали. Режиссер рассказывает историю бедного цыгана Перхана (Давор Дуймович), который обладает даром передвигать предметы силой мысли. Он мечтает разбогатеть и жениться на своей возлюбленной. Однако доверившись человеку, которого он любил, как отца, Перхан проигрывает все и готовится отомстить.

"Папа в командировке" (1985)

В этом фильме нет типичных для Кустурицы крупных планов, взрывной музыки или сюрреалистических сюжетов. Режиссер, предлагая зрителям взглянуть на мир глазами главного героя - шестилетнего мальчика, исследует повседневную жизнь при коммунистическом режиме на рубеже 1940-1950 годов. И Кустурице блестяще удается нарисовать портрет эпохи. Про ленту "Папа в командировке" сегодня часто забывают. И напрасно: именно она в 1985 году завоевала Золотую пальмовую ветвь и приз ФИПРЕССИ на кинофестивале в Каннах, а вручавший награду Милош Форман назвал Кустурицу надеждой европейского и мирового кино.

"Андеграунд" (1995)

Действие фильма начинается в ночь с 5 на 6 апреля 1941 года, когда впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска с воздуха атакуют Белград. Беженцы прячутся в подвале дома, который становится их домом на ближайшие 20 лет. Даже после окончания войны, они не выходят на поверхность: просто не знают, что уже можно. И все эти годы "наверху" жизнь течет своим чередом, а в "подполье" - своим. Пожалуй, картина "Андеграунд" получилась самой политизированной работой режиссера. Она вышла на экраны во время Югославской войны, и одни восприняли его как пропаганду национализма, другие - как попытку изучить творившуюся на глазах историю. Однако этот фильм - и с этим невозможно спорить - поэтичен, метафоричен и символичен. А рассуждения режиссера о войне - о трагедии народа и гибели нации (которую символизируют жители подполья) - прерываются кадрами шумных застолий и невероятных танцев.





"Черная кошка, белый кот" (1998)

Комедию "Черная кошка, белый кот" можно назвать самой душевной картиной в фильмографии сербского режиссера. На протяжении всего фильма ощущается торжество любви, веры в семейное счастье и счастье общечеловеческое. Даже злодей, богатый мафиозо Дадан Карамболо (Срджан Тодорович), выглядит очень милым. В центре сюжета - история мелкого афериста, который пытается погасить долги, заставляя сына жениться на сестре гангстера. Кстати, в отличие от многих работ Кустурицы, эта картина не связана с югославской историей. А еще, возможно, этот фильм можно считать "самым шумным" среди картин режиссера: люди кричат ​​то от радости, то от страха, конструкции с треском ломаются, а в больничную палату привозят духовой оркестр.

"Аризонская мечта" (1993)

Нельзя сказать, что "Аризонская мечта" Кустурицы - странный фильм. Нет, этот фильм более чем странный: он безумен. Аксель Блэкмар (Джонни Депп), например, любит разговаривать с рыбами и вместо работы на дядю в автосалоне предпочитает проводить время в компании своей возлюбленной, местной сумасшедшей Элен Сталкер (Фэй Данауэй), и ее падчерицы Грейс, и вместе с ними предаваться мечтам. Элен мечтает летать как птица, и, чтобы угодить ей, Аксель строит летательные аппараты. А отвергнутая Грейс хочет стать черепахой. Фильм больше напоминает странный сон, чем кино в принципе: особенно в эпизодах, в которых гигантская рыба плывет по воздуху в городе среди одиноких персонажей. Однако эта загадочная картина - для зрителей опыт абсолютно уникальный.