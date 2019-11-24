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24.11.2019 19:55
Рубрика: В мире

Популярная корейская певица покончила с собой

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Популярная южнокорейская певица и актриса Ку Ха Ра обнаружена сегодня мертвой в своем доме. Основная версия причины смерти - самоубийство.

Как сообщили в Управлении полиции Сеула по административному округу Каннам, сегодня в шесть часов вечера по местному времени (полдень по Москве) в своем доме на Каннаме была обнаружена мертвой 28-летняя Ку Ха Ра.

Ку Ха Ра была известной и очень популярной певицей и актрисой, звездой корейской эстрады К-POP. Она начала свою музыкальную карьеру в составе корейской герл-группы Kara, а затем стала активно сниматься в фильмах, сериалах и принимала участие в различных ТВ-передачах.

Официально полиция не стала комментировать возможные причины смерти, но по сообщениям местных СМИ основная и практически единственная "рабочая версия" произошедшего - суицид.

Фото: Jang Se-young/Newsis via AP
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Девушка в последнее время прошла через непростой период, страдала от депрессии, 26 мая этого года она уже попыталась покончить с собой, но тогда ее удалось спасти.

Ку Ха Ра с сентября прошлого года оказалась в центре громкого скандала, где другим действующим лицом некрасивой ситуации оказался ее бывший друг по фамилии Чхве. Дело дошло до "слива" в интернет видеоматериалов личного характера. В августе этого года суд признал Чхве виновным в рукоприкладстве, угрозах, вымогательстве и прочих преступлениях. Бывший бойфренд певицы был приговорен к условному тюремному сроку.

Скандал и различные слухи вокруг отношений Ку и Чхве, по словам знавших певицу людей, сильно задели девушку. Судя по дальнейшим действиям, она так и не смогла отойти от психологической травмы.

К сожалению, суициды стали достаточно распространенным среди южнокорейской культурной элиты явлением. Это уже далеко не первый случай, когда звезда эстрады Кореи в самом расцвете сил досрочно уходит из жизни по своей воле.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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