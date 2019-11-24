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24.11.2019 / 23:38
Текст: Сергей Жуков

Проезд на МЦД будет бесплатным

Ближайшие две недели проезд на МЦД и электричках будет бесплатным. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Открылся оперативный штаб по МЦД

По его словам, такое решение принято для наладки билетной системы. Кроме того, на МЦД2 с 25 ноября увеличат составы поездов. На МЦД1 - через две недели.

С запуском первых линий МЦД, добавил Собянин, значительно вырос пассажиропоток. Число пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек.

МЦД "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск", напомним, запустили 21 ноября.

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