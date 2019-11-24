Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил кинорежиссеру Эмиру Кустурице поздравительную телеграмму. Режиссеру исполнилось 65 лет.

Глава государства отметил всемирную известность Кустурицы, его оригинальные и самобытные проекты, которые отличает почерк настоящего мастера и творца.

С глубоким уважением Путин относится к активной общественной деятельности Кустурицы, а также к усилиям по популяризации русской культуры, укреплению международного гуманитарного сотрудничества и сохранению исторической правды.