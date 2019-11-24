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24.11.2019 13:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лайма Вайкуле получила почетный "Золотой Граммофон"

Текст: Сусанна Альперина
В следующем году "Русскому Радио" - одной из самых популярных радиостанций нашей страны - исполнится 25 лет. В апреле состоится грандиозное шоу, посвященное этому событию. А сейчас, в ноябре, в 24-й раз состоялось вручение национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Радиостанция "Русское Радио" вручила статуэтки за лучшие песни 2019 года.

Торжественная церемония проходит по традиции на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Ее транслирует Первый канал. А ведущие - в этом году это Иван Ургант и Сергей Светлаков - стараются быть наиболее искрометными в этот вечер - ведь они хотят, чтобы их шутки "ушли в народ", как в свое время приколы Николая Фоменко, ставшие на годы фирменным знаком "Русского радио".

Фото: Dylan Martinez/Reuters
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"Космическое" оформление сцены в вечер вручения XXIV Церемонии премии "Золотой Граммофон" по художественным и техническим качествам превзошло многие шоу года. Видно, как старались организаторы. Их задачей было наилучшим образом преподнести выступления самых популярных артистов страны. Лауреаты "Золотого Граммофона" - исполнители, продержавшиеся в народном хит-параде 20 недель, а значит, каждый артист, вышедший в этот вечер на сцену Кремля, любим слушателями, а его песня - хит. Режиссером-постановщиком церемонии стал Андрей Сычев - зрители, знакомые с его шоу, знают, как качественно он умеет работать.

Как отметил генеральный продюсер "Русской Медиагруппы" Сергей Балдин, "Золотой Граммофон" зрители любят таким, какой он есть, поэтому в проведении церемонии "Русское Радио" сохраняет традиции, но в то же время всегда старается удивлять своих гостей.

Миллионам слушателей, которым не удалось оказаться в Государственном Кремлевском Дворце - а он был переполнен, и на входе спрашивали лишние билеты - "Русское Радио" подарило онлайн-трансляцию. Ведущие "Русского Радио" Юлия Барановская, Максим Привалов, Алла Довлатова и Сергей Макаров вели эфир прямо из эпицентра событий. Прямая трансляция прошла: на сайте "Русского Радио" и в мобильном приложении радиостанции, в социальных сетях "Русского Радио" и ТАСС, а также в "Яндекс Эфире".

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Двое дебютантов "Золотого Граммофона" в этом году - прорыв года Тима Белорусских и группа #2Маши. Дмитрий Маликов получил награду как раз накануне своего 50-летнего юбилея. Это не первый "Золотой Граммофон" известного певца, но - юбилейный, а потому особенно дорогой. А вот для группы Astero, которая выступает с Маликовым - первый. "Организация такого мероприятия, как "Золотой Граммофон" - это огромная работа", - подчеркнул певец. Почетный "Золотой Граммофон" за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса получила Лайма Вайкуле. Певицу растрогала награда - она призналась, что два года не выходила на сцену Кремлевского дворца, и исполнила свой новый хит, в котором с юмором обыгрывается произведение "Муму" Ивана Тургенева.

В качестве подарка для зрителей в Кремле прозвучало несколько самых ярких композиций 2019 года, не вошедших в топ-26. На сцену вышли Григорий Лепс, группы "Земляне" и Queens. По две песни исполнили Дима Билан, Макс Барских и Ани Лорак.

Полный список лауреатов XXIV Церемонии "Золотой Граммофон"

БИ-2 - "Философский камень"

Полина Гагарина - "Меланхолия"

Владимир Пресняков - "Ты у меня одна"

Ирина Дубцова - "Я люблю тебя до луны"

Дмитрий Маликов feat. Astero - "Всё будет"

Burito - "Взлетай"

Вера Брежнева - "Любите друг друга"

Валерий Меладзе - "Чего ты хочешь от меня?"

Мот feat. Валерий Меладзе - "Сколько лет"

Сергей Лазарев - "Шёпотом"

Ани Лорак - "Сон", "Сумасшедшая"

Тима Белорусских - "Незабудка"

Елена Север и Вера Брежнева - "Зла не держи"

Николай Басков - "Караоке", "Сердце на сердце"

МакSим - "Здесь и сейчас"

"Руки Вверх!" - "Она меня целует"

#2Маши - "Босая"

Макс Барских - "Берега"

Artik&Asti feat Артем Качер - "Грустный дэнс"

Dенис Клявер - "Когда ты станешь большим"

Дима Билан - "Молния"

Артур Пирожков - "Зацепила"

Диана Арбенина. "Ночные снайперы" - "Рингтоном"

LOBODA - "Instadrama"

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