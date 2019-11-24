Лайма Вайкуле получила почетный "Золотой Граммофон"

Торжественная церемония проходит по традиции на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Ее транслирует Первый канал. А ведущие - в этом году это Иван Ургант и Сергей Светлаков - стараются быть наиболее искрометными в этот вечер - ведь они хотят, чтобы их шутки "ушли в народ", как в свое время приколы Николая Фоменко, ставшие на годы фирменным знаком "Русского радио".
"Космическое" оформление сцены в вечер вручения XXIV Церемонии премии "Золотой Граммофон" по художественным и техническим качествам превзошло многие шоу года. Видно, как старались организаторы. Их задачей было наилучшим образом преподнести выступления самых популярных артистов страны. Лауреаты "Золотого Граммофона" - исполнители, продержавшиеся в народном хит-параде 20 недель, а значит, каждый артист, вышедший в этот вечер на сцену Кремля, любим слушателями, а его песня - хит. Режиссером-постановщиком церемонии стал Андрей Сычев - зрители, знакомые с его шоу, знают, как качественно он умеет работать.
Как отметил генеральный продюсер "Русской Медиагруппы" Сергей Балдин, "Золотой Граммофон" зрители любят таким, какой он есть, поэтому в проведении церемонии "Русское Радио" сохраняет традиции, но в то же время всегда старается удивлять своих гостей.
Миллионам слушателей, которым не удалось оказаться в Государственном Кремлевском Дворце - а он был переполнен, и на входе спрашивали лишние билеты - "Русское Радио" подарило онлайн-трансляцию. Ведущие "Русского Радио" Юлия Барановская, Максим Привалов, Алла Довлатова и Сергей Макаров вели эфир прямо из эпицентра событий. Прямая трансляция прошла: на сайте "Русского Радио" и в мобильном приложении радиостанции, в социальных сетях "Русского Радио" и ТАСС, а также в "Яндекс Эфире".
Двое дебютантов "Золотого Граммофона" в этом году - прорыв года Тима Белорусских и группа #2Маши. Дмитрий Маликов получил награду как раз накануне своего 50-летнего юбилея. Это не первый "Золотой Граммофон" известного певца, но - юбилейный, а потому особенно дорогой. А вот для группы Astero, которая выступает с Маликовым - первый. "Организация такого мероприятия, как "Золотой Граммофон" - это огромная работа", - подчеркнул певец. Почетный "Золотой Граммофон" за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса получила Лайма Вайкуле. Певицу растрогала награда - она призналась, что два года не выходила на сцену Кремлевского дворца, и исполнила свой новый хит, в котором с юмором обыгрывается произведение "Муму" Ивана Тургенева.
В качестве подарка для зрителей в Кремле прозвучало несколько самых ярких композиций 2019 года, не вошедших в топ-26. На сцену вышли Григорий Лепс, группы "Земляне" и Queens. По две песни исполнили Дима Билан, Макс Барских и Ани Лорак.
Полный список лауреатов XXIV Церемонии "Золотой Граммофон"
БИ-2 - "Философский камень"
Полина Гагарина - "Меланхолия"
Владимир Пресняков - "Ты у меня одна"
Ирина Дубцова - "Я люблю тебя до луны"
Дмитрий Маликов feat. Astero - "Всё будет"
Burito - "Взлетай"
Вера Брежнева - "Любите друг друга"
Валерий Меладзе - "Чего ты хочешь от меня?"
Мот feat. Валерий Меладзе - "Сколько лет"
Сергей Лазарев - "Шёпотом"
Ани Лорак - "Сон", "Сумасшедшая"
Тима Белорусских - "Незабудка"
Елена Север и Вера Брежнева - "Зла не держи"
Николай Басков - "Караоке", "Сердце на сердце"
МакSим - "Здесь и сейчас"
"Руки Вверх!" - "Она меня целует"
#2Маши - "Босая"
Макс Барских - "Берега"
Artik&Asti feat Артем Качер - "Грустный дэнс"
Dенис Клявер - "Когда ты станешь большим"
Дима Билан - "Молния"
Артур Пирожков - "Зацепила"
Диана Арбенина. "Ночные снайперы" - "Рингтоном"
LOBODA - "Instadrama"