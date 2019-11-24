Многодетные москвичи получили ордена "Родительская слава"

В Белом зале столичной мэрии многодетные москвичи получали государственные награды - медали и ордена "Родительская слава". "Воспитать одного-двух детей - это уже серьезный труд, - обратился к ним глава города Сергей Собянин. - А в вашем случае это уже настоящий подвиг".

На награждение пришли семьи, в которых воспитываются от 4 до 10 детей. К государственным наградам они представлены по указу президента. И кроме почетного ордена предусмотрена еще и денежная выплата - 100 тысяч рублей. "То, что многодетные семьи получают награды от государства - вполне логично, - отметил Сергей Собянин. - Труд родителей очень важен и почетен. Благодаря вам растет целое поколение целеустремленных молодых людей, настоящие граждане нашей страны".

Во многих многодетных семьях появляются целые династии, посвящающие жизнь науке, искусству, творчеству. Например, у Ольги и Александра Зелинских - уже шестеро ребят, ждут седьмого. Муж и жена - музыканты, их дети тоже получают образование в школе имени Рихтера, а старший сын - в музыкальном кадетском корпусе. Младшие занимаются пока дома.

"Количество многодетных семей за последние годы выросло вдвое, - отметил Сергей Собянин. - Их в Москве - почти 154 тысячи! В наших школах и детсадах - более 1,5 миллиона ребятишек. Такого никогда не было!" Это не только рекорд, но и большая ответственность для города, добавил мэр. Собянин пообещал и дальше открывать новые школы и детские сады, строить поликлиники, благоустраивать дворы, парки, скверы, игровые площадки даже в отдаленных районах большой Москвы.

По-прежнему сохраняются городские льготы для многодетных семей. Они могут экономить на проезде и коммунальных услугах. Москва предоставляет бесплатную парковку, скидку на кружки и секции, предусмотрены социальные выплаты. Например, матерям 10 детей каждый месяц перечисляют по 20 тысяч рублей.