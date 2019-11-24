Многодетные москвичи получили ордена "Родительская слава"

Новости

Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии 01:10
Француз погиб при опрокидывании яхты у берегов Греции 00:47
Российские специалисты проинспектируют военные объекты в Португалии 00:31
В Москве мужчина напал с ножом на женщину с ребенком 00:20
Проезд на МЦД будет бесплатным 24.11.2019
РПЛ начала проверку в связи с оскорблением Дзюбы фанатами "Спартака" 24.11.2019
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая 24.11.2019
У скончавшегося во время посадки в Платове пилота остались двое детей 24.11.2019
Объявлен победитель "Детского Евровидения - 2019" 24.11.2019
Американский посол вновь вмешивается в отношения России и Сербии 24.11.2019
В Саратовской области погибла девочка, провалившись под лед 24.11.2019
В Нижегородской области произошел крупный пожар на складе 24.11.2019
Несколько автомобилей "утонули" в обмелевшем Дону и Таганрогском заливе 24.11.2019
Популярная корейская певица покончила с собой 24.11.2019
Джесси Племонс присоединится к Камбербэтчу в "Силе собаки" 24.11.2019
Джонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии 24.11.2019
28-летняя звезда кей-попа Гу Хара найдена мертвой 24.11.2019
Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак 24.11.2019
Теплоход "Московский эколог" откроет экомаршруты по Москве-реке 24.11.2019
СМИ сообщили о крупном сокращении британской армии 24.11.2019
Фанаты "Спартака" оскорбляли Дзюбу во время матча с "Уралом" 24.11.2019
Вышел трейлер двенадцатого сезона "Доктора Кто" 24.11.2019
Мужская коллекция обуви Santoni специально для ЦУМа уже в продаже 24.11.2019
Не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго 24.11.2019
В Госдуме ответили на слова украинского генерала о военной базе в Крыму 24.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
24.11.2019 22:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семь "Я"

Многодетные москвичи получили ордена "Родительская слава"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8023)
В Белом зале столичной мэрии многодетные москвичи получали государственные награды - медали и ордена "Родительская слава". "Воспитать одного-двух детей - это уже серьезный труд, - обратился к ним глава города Сергей Собянин. - А в вашем случае это уже настоящий подвиг".

На награждение пришли семьи, в которых воспитываются от 4 до 10 детей. К государственным наградам они представлены по указу президента. И кроме почетного ордена предусмотрена еще и денежная выплата - 100 тысяч рублей. "То, что многодетные семьи получают награды от государства - вполне логично, - отметил Сергей Собянин. - Труд родителей очень важен и почетен. Благодаря вам растет целое поколение целеустремленных молодых людей, настоящие граждане нашей страны".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Собянин осмотрел новый стационар детского хосписа "Дом с маяком"

Во многих многодетных семьях появляются целые династии, посвящающие жизнь науке, искусству, творчеству. Например, у Ольги и Александра Зелинских - уже шестеро ребят, ждут седьмого. Муж и жена - музыканты, их дети тоже получают образование в школе имени Рихтера, а старший сын - в музыкальном кадетском корпусе. Младшие занимаются пока дома.

"Количество многодетных семей за последние годы выросло вдвое, - отметил Сергей Собянин. - Их в Москве - почти 154 тысячи! В наших школах и детсадах - более 1,5 миллиона ребятишек. Такого никогда не было!" Это не только рекорд, но и большая ответственность для города, добавил мэр. Собянин пообещал и дальше открывать новые школы и детские сады, строить поликлиники, благоустраивать дворы, парки, скверы, игровые площадки даже в отдаленных районах большой Москвы.

По-прежнему сохраняются городские льготы для многодетных семей. Они могут экономить на проезде и коммунальных услугах. Москва предоставляет бесплатную парковку, скидку на кружки и секции, предусмотрены социальные выплаты. Например, матерям 10 детей каждый месяц перечисляют по 20 тысяч рублей.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров рассказал о первом советском меме в ООН
Пилот севшего в Ростове самолета умер от сердечного приступа
В Оренбуржье по факту ДТП с шестью погибшими возбудили дело
Пушков ответил на заявление директора Ротару о заказной травле артистки
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде