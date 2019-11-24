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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потерялся дом

Подмосковные чиновники попали под следствие
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8023)
Бабушкинский суд отправил под домашний арест главу подмосковного Чехова Марину Кононову. Высокопоставленной чиновнице предъявлено обвинение в мошенничестве с муниципальным имуществом.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области.

Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель СК по Московской области Ольга Врадий, следствие полагает, что в результате "преступных действий " главы Чехова, из муниципальной собственности незаконно исчез объект недвижимого имущества - здание общей площадью 330 кв. м, кадастровой стоимостью больше 7 млн 300 тыс. рублей.

Фото: iStock
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На допросе Кононова вину признала. В СК уверяют, что они "закрепляют доказательственную базу" и проверяют чиновницу на "причастность к совершению иных аналогичных преступлений".

За последние два дня СК по Московской области уже второй раз возбуждает дела по действиям чиновников. До Чехова возбудили дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирных домов в Балашихе. Горожане пришли на личный прием к Александру Бастрыкину и пожаловались на местных чиновников. В 2003 году бывший глава Балашихинского района Владимир Самоделов принял решение о признании 15 домов в Балашихе непригодными для проживания, об их сносе, расселении жильцов и постройке 6 новых домов силами застройщика "Мособлкапстрой". В итоге был построен лишь один дом, и все квартиры в нем застройщик продал, ничего не отдав городу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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