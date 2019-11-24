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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Привязала к дереву

Мать, бросившую сына в лесу, просят признать невменяемой
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8023)
Уголовное дело москвички Надежды Куликовой, оставившей сына привязанным к дереву на территории "Лосиного Острова", направлено в суд. Следствие будет ходатайствовать о применении в отношении женщины, которая обвиняется в покушении на убийство сына, принудительных мер медицинского характера.
Подозреваемого в убийстве ученицы историка проверят на вменяемость

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, по результатам комплексной психиатрической экспертизы женщина признана нуждающейся в принудительном лечении. По данным экспертизы, в момент совершения инкриминируемых деяний Куликова не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. 18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. В заявлении говорилось, что вечером 17 февраля женщина ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный Остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся. Спустя несколько часов - ранним утром 18 февраля - ребенок с мешком на голове вышел к заправке на МКАДе. Он рассказал, что накануне мама перестала его кормить и оставила в лесу. Это было наказанием за то, что он пытался утопить собаку. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож. 22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову, которой было предъявлено обвинение в покушении на убийство и в жестоком обращении с детьми. Женщина отрицала обвинение в покушении на убийство сына, но признала, что поступила с ним жестоко.

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