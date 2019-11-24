Депутаты Госдумы предложили правительству рассмотреть вопрос о субсидировании в ближайшие два года затрат на перевозку сои и соевого шрота с Дальнего Востока, а также на перевозку сельхозтехники и минеральных удобрений и в обратном направлении - в регионы ДФО, занимающиеся производством сои.

Минсельхоз уже разработал проект постановления правительства о субсидировании производства масличных агрокультур - сои и рапса. Субсидирование будет вестись по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК". Объем помощи до 2024 года оценивается в 8 миллиардов рублей. Деньги обещают давать регионам, выбравшим производство сои и рапса приоритетной подотраслью АПК. Субсидии будут распределять по ставкам на тонну реализованных или отгруженных на собственную переработку сои или рапса.

Ранее замминистра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что соя и продукты ее переработки вышли на второе место в экспорте продукции АПК с Дальнего Востока. "Рост в первую очередь обеспечен за счет спроса на эту продукцию со стороны китайских потребителей", - отметил он. По словам замминистра, ожидается, что к 2024 году экспорт сои с Дальнего Востока достигнет 600 миллионов долларов.

За четыре года российский экспорт соевых бобов в Китай вырос более чем в 10 раз, почти до миллиона тонн. Этому поспособствовал торговый конфликт США и Китая. В сельхозсезоне 2016-2017 годов (с 1 июля по 30 июня) США продали в Китай 37 миллионов тонн сои, сообщили в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В следующем сезоне экспорт США снизился до 30 миллионов тонн, в сезоне 2018-2019 годов до 5 миллионов тонн. По данным ИКАР, еще три сельхозсезона назад - в 2016-2017 годах - Россия экспортировала в Китай 315 тысяч тонн сои, затем 780 тысяч тонн, а в последнем сезоне до 735 тысяч тонн. "Производство и экспорт в прошлом сезоне немного снизились из-за погодных условий. Но положительная динамика очевидна", - говорит ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.

Амурская область планирует увеличить производство сои до половины урожая России

Производство сои сосредоточено в основном в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Немного выращивают на Кубани и в Ставрополье. "Соя любит много воды и много солнца, и немного регионов в стране могут дать эти условия", - рассказывает Альберт Давлеев, президент консалтингового агентства Agrifood Strategies. Пока производство РФ совсем небольшое. Да и ограничение американского экспорта Китай заместил в основном поставками из Бразилии.Но у сегмента большой потенциал - только Амурская область планирует довести производство сои до двух миллионов тонн - это половина российского урожая.