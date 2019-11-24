Названа причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье

Причиной ДТП на трассе в Оренбуржье, в результате которой погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

По предварительным данным, микроавтобус Hyundai выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой.

Трагедия произошла в 4 часа 10 минут по московскому времени на 15 километре автодороги "Оренбург - Акбулак" возле села Чистое Оренбургского района. В результате столкновения погибли шесть человек, в том числе шестилетний ребенок. Двое пострадавших в ДТП госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

По информации МЧС по региону, в минивене находились граждане Узбекистана и Таджикистана.