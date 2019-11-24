В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело

По факту ДТП на автотрассе Оренбург - Акбулак, в результате которого погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщила в воскресенье прокуратура Оренбургской области, надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что трагедия произошла сегодня в 4 часа 10 минут по московскому времени на 15 километре автодороги "Оренбург - Акбулак" возле села Чистое Оренбургского района. Микроавтобус Hyundai выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой. Водитель минивена погиб, водитель грузового автомобиля не пострадал.

В результате столкновения погибли шесть человек, в том числе шестилетний ребенок. Еще три пассажира получили ранения, двое из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

По информации МЧС по региону, в минивене находились граждане Узбекистана и Таджикистана.