В городе с 18-тысячным населением постановлением губернатора Алтайского края Виктора Томенко с 20 ноября введен режим ЧС. Во второй раз за эту осень горожане мерзнут в домах и на работе. Корреспондент "РГ" вместе с оперативной группой по ликвидации ЧС побывал 23 ноября в Яровом.

Нынешняя ЧС у жителей Ярового вызывает много вопросов, главный из них: кто ответит за случившееся? Фото: Сергей Зюзин

Люди здесь не спешат раздеваться в помещениях. Прохладно везде. Даже в краевом лечебно-реабилитационном центре пациенты ворчат. Часть из них отказывается принимать предписанные им лечебные грязевые ванны - можно запросто подхватить простуду. Дополнительно установленные калориферы и обогреватели ситуацию не спасают. В краевом центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, воспитатели вяжут подопечным шерстяные носки. Глава города Виталий Самобочий признает, что в некоторых помещениях детсадов температура упала до 14 градусов - детей туда не пускают. В кафе, куда я зашел перекусить, сказали, что посетители последние дни постоянно заказывают два напитка - чай погорячее и "водки для сугрева".

- В нашем случае чрезвычайная ситуация - это не торнадо, которое налетело и все разметало вокруг. Мы к этой ЧС шли годами, - считает начальник производства Кулундинского маслозавода Яков Герт.

Беда в том, что крупная ТЭЦ, построенная в советское время для нужд мощного оборонного предприятия "Алтайхимпром", в новые времена, по сути дела, осталась без рачительного хозяина. Ни одряхлевшему заводу, ни городскому бюджету содержать ее было не под силу. Станция переходила из рук в руки отнюдь не добрых хозяев, из нее выжимали последние соки. В декабре 2016 года ТЭЦ досталась транспортно-производственной компании "Ресурс". "Ресурс" сдавал станцию в аренду местному МУП "ЯТЭК" и не вкладывал средств ни в текущий, ни в капитальный ремонты. А нынешним летом хозяева объявили, что создают собственную эксплуатирующую организацию - ООО "ЯТЭК".

- Летом руководство ООО "ЯТЭК" давало клятвенные обещания на собрании депутатов Ярового в том, что отопительный сезон не будет сорван. Мол, решат все вопросы, связанные с бесперебойной работой котлов на станции и обеспечении углем, и все будет хорошо. Но, к сожалению, так не получилось, - говорит Галина Васильева, главврач Краевого лечебно-реабилитационного центра "Озеро Яровое" и председатель городского собрания депутатов.

А ТЭЦ уже агонизировало. В июле главный инженер ТЭЦ Владимир Михалдыкин, работающий на станции с 1975 года, начал писать тревожные письма во все инстанции. Михалдыкин утверждал, что на ТЭЦ сложилась чрезвычайная ситуация с подготовкой к зиме, что уголь не заготавливается. Объем запланированного ремонта трех котлов был сильно урезан из-за финансовых возможностей предприятия, но и он срывался из-за отсутствия необходимых материалов и запчастей. Не выполнялись запланированные объемы ремонтов по электроцеху и цеху топливоподачи, вспомогательному оборудованию. Владимир Кузьмич предупреждал: "Необходимы неординарные меры по "национализации" ТЭЦ и экстренной помощи в подготовке оборудования и заготовке угля".

Здесь можно снимать фильмы ужасов. Вокруг все покрыто толстым слоем угольной пыли

Под "национализацией" главный инженер и поддержавшие его сотрудники станции имели в виду возвращение ТЭЦ в муниципальную или региональную собственность. Ранее руководство города пыталось судиться с учредителем "Ресурса" Константином Вальтером, а край вел в последнее время переговоры, однако бизнесмен с двойным гражданством остался стоять на своем. Время было упущено. 25 октября на ТЭЦ вышло из строя котельное оборудование - город на несколько суток остался без тепла. Администрация города вводила режим повышенной готовности.

В ноябре на ТЭЦ навалилась другая напасть - собственник завез сырой уголь. Топить им единственный "живой" котел станции сложно, малоэффективно и затратно (нужно добавлять много мазута). Когда стало ясно, что компания ООО "ЯТЭК" не справляется со своими обязанностями, был введен режим ЧС. Теперь за эксплуатацию ТЭЦ отвечает МУП "ЯТЭК" - по сути, персонал станции остался прежним, поменялось руководство.

Сотрудникам ТЭЦ надо памятник ставить за то, в каких чудовищных условиях они поддерживают работу станции. Фото: Сергей Зюзин

Сотрудникам ТЭЦ надо памятник ставить за то, в каких чудовищных условиях они поддерживают работу станции. Предприятие дошло до ручки. Здесь можно снимать фильмы ужасов. Вокруг все покрыто толстым слоем угольной пыли. Ею пропитан воздух - многие рабочие смены одевают респираторы. Интересно, когда тут последний раз была инспекция по труду и другие контролирующие органы?

Режим ЧС хотя и вынужденная мера, но действенная. По словам регионального министра промышленности и энергетики Александра Климина, первые вагоны с нужным углем придут на станцию в понедельник, 25 ноября. Ситуация у жителей Ярового вызывает много вопросов. Главный из них: кто ответит за случившееся? Город мерзнет и, похоже, так будет весь отопительный сезон. Край вынужден вкладывать большие средства в нормализацию обстановки. А собственник станции как бы ни при чем?

А как в регионах?

В последние дни в стране произошло сразу несколько серьезных коммунальных аварий. В некоторых регионах дело дошло до введения режима ЧС. Собкоры "Российской газеты" проверили ситуацию в этих и других регионах.

В Курске вторая за сутки коммунальная авария - прорыв теплосети - оставила без тепла 20 тысяч человек. Глава региона отметил, что это уже 18-я авария на теплосетях областного центра с начала отопительного сезона.

В Барнауле из-за крупной коммунальной аварии ввели режим повышенной готовности в двух районах города. Прорыв на магистральной теплотрассе оставил без отопления 38 зданий, в том числе 26 жилых домов и три детских сада. 2,5 тысячи горожан остались без тепла в 30-градусный мороз.

В Новосибирске за последнюю неделю произошло аж три крупных аварии. 17 ноября в Октябрьском районе на несколько часов пришлось отключить от тепла 86 домов. С 19 ноября в Кировском районе на двое суток были отключены от отопления 40 домов. А 23 ноября в Ленинском районе в результате прорыва на теплотрассе без тепла осталось 118 домов.

16 октября в Саратове из-за прорыва трубопровода остались без тепла 10 тысяч человек. А 23 ноября специалистам пришлось ликвидировать очередную аварию на теплообъекте. По информации энергетиков, произошла разгерметизация теплотрассы на ул. Большая Садовая. Приостановлена подача теплоносителя по 55 адресам в Октябрьском районе.