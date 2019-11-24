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24.11.2019 23:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

24 ноября на 84-м году жизни умерла известный лингвист Людмила Вербицкая, президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный президент Российской академии образования, доктор филологических наук, профессор.

Вся жизнь Людмилы Вербицкой связана с СПбГУ. Закончив университет по специальности "русский язык и литература", она осталась здесь работать, начиная с должностей лаборанта, аспиранта, младшего научного сотрудника. С 1979 года - профессор Кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков Филологического факультета, с 1985 года - завкафедрой общего языкознания. В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году - докторскую. С 1984 года работала проректором по учебной работе, затем - первым проректором. С 1994 по 2008 годы была ректором СПбГУ. После этого была избрана на должность президента СПбГУ.

Людмила Вербицкая является автором более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания. Важное место в ее трудах занимают вопросы культуры речи. Большую известность получил ее проект "Давайте говорить как петербуржцы" - плакаты, расположенные в транспорте и общественных местах, рассказывающие о правилах русского языка.

Людмила Вербицкая - член Совета по русскому языку при Правительстве РФ, Совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники, Научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки РФ, Экспертного совета при Управлении Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, вице-президент Российского союза ректоров, член Совета ректоров вузов СЗФО, со-председатель Ассоциации классических университетов РФ.

Ее заслуги отмечены множеством наград, в том числе орденом Почета, орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством".

В 2000 году имя "Вербицкая" было присвоено малой комете. В 2006 году Людмила Вербицкая удостоилась звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга.

Как сообщили в СПбГУ, о месте, дате и времени похорон будет объявлено дополнительно.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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