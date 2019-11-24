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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На мусор - свысока

В Ахтубинске против нелегальных свалок применили дроны
Текст: Александр Гавриленко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8023)
Администрация города Ахтубинска начала использовать квадрокоптер для борьбы с нелегальными свалками. Беспилотник оснащен прибором ночного видения, он может охватывать своей камерой одновременно десятки квадратных километров и засекать нарушителей с большой высоты, рассказывают экологи.

Ахтубинск - второй город Астраханской области по численности населения. Находится он в очень живописном месте на правом берегу Волги. Но в последние годы несанкционированные свалки стали его большой проблемой. Легальные полигоны в Ахтубинске есть, но некоторые люди все равно предпочитают свозить мусор в овраги и на берега многочисленных местных рек.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- А ведь каждая мусорная свалка - это не только удар по экологии и имиджу города, но и нагрузка на бюджет. Нам приходится тратить большие деньги, чтобы очистить территорию, и еще платить штрафы природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору. Хотя эти деньги можно было бы потратить на благоустройство города, - говорит заммэра Ахтубинска Олег Чевиленко.

Примечательно, что мэрия "занимает" квадрокоптер у администрации района, которая еще несколько лет назад купила его для инвентаризации земель. Дрон обычно запускают по выходным, когда горожане убирают во дворах и пытаются вывезти за город бытовой, строительный мусор и ветки обрезанных деревьев.

- Дрон у нас чуть больше месяца, и уже было несколько случаев, когда удавалось остановить потенциальных нарушителей по дороге к свалке. Уже разворачивали несколько машин, - рассказывает экоактивист, журналист местного телеканала Владислав Лихмарь.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область "Мусорная" реформа
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