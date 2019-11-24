В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Анапу. Причиной внепланового изменения маршрута стало плохое самочувствие пилота. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Пассажирский лайнер выполнял регулярный рейс из Шереметьево в Анапу. Однако когда с диспетчерами донского авиаузла Платов связался командир самолета и доложил об ухудшении самочувствия второго пилота, было принято решение о прерывании полета и приземления в ближайшем аэропорту.

Когда авиалайнер сел в Ростове, пилот незамедлительно был передан бригаде "скорой помощи" в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось.