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24.11.2019,  
12:29
Текст:  Алексей Иванов

ВМФ России предложили пластиковые катера

Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Военно-морской флот (ВМФ) России рассматривает возможность приобретения катеров с корпусом из полиэтилена высокой плотности. На данный момент формируется техническое задание.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия-производителя (Ростов-на-Дону) Геннадия Василюка. Подобное судно с 2017 года эксплуатируется Каспийской флотилией, сейчас речь идет о поставке катеров больше вместимости.

Преимуществом полиэтилена высокой плотности как материала для изготовления морских судов является то, что он не ржавеет, не нуждается в покраске, имеет высокую ударную прочность и выдерживает температуры от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию. Срок службы такого катера, по заверению производителя, составляет до 50 лет.

Как уже ранее писала "РГ", ВМФ России в будущем планирует перейти на новые корабли на единой платформе из композитных материалов на основе стеклопластика. Пока речь идет о комбинации тральщика и малого корвета.

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