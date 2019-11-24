ВМФ России предложили пластиковые катера

Военно-морской флот (ВМФ) России рассматривает возможность приобретения катеров с корпусом из полиэтилена высокой плотности. На данный момент формируется техническое задание.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия-производителя (Ростов-на-Дону) Геннадия Василюка. Подобное судно с 2017 года эксплуатируется Каспийской флотилией, сейчас речь идет о поставке катеров больше вместимости.

Преимуществом полиэтилена высокой плотности как материала для изготовления морских судов является то, что он не ржавеет, не нуждается в покраске, имеет высокую ударную прочность и выдерживает температуры от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию. Срок службы такого катера, по заверению производителя, составляет до 50 лет.

Как уже ранее писала "РГ", ВМФ России в будущем планирует перейти на новые корабли на единой платформе из композитных материалов на основе стеклопластика. Пока речь идет о комбинации тральщика и малого корвета.