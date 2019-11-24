ЦСКА уступил "Автомобилисту" в матче КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА потерпел пятое поражение в шести матчах. На этот раз армейцы уступили на выезде "Автомобилисту" - 1:2.

Лидер Западной конференции ЦСКА в последних матчах не показывает игры, которой от него ожидают болельщики. Да и соперник в последнее время на ходу - екатеринбуржцы в шести предыдущих матчах одержали пять побед.

Почти полтора периода команды не могли открыть счет. Но на 29-й минуте хозяева усилиями Вячеслава Литовченко вырвались вперед, вторую шайбу ЦСКА пропустил в середине второго отрезка встречи. Отличился Дэн Секстон. Причем сделал он это в юбилейном 300-м матче в КХЛ.

ЦСКА стараниями Кирилла Капризова вскоре сократил разницу в счете, но на большее москвичей не хватило. Пятое поражение в шести матчах, впрочем, не помешало ЦСКА сохранить лидерство.