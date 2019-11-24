Юрий Чайка провел личный прием предпринимателей в Екатеринбурге

Практика личных встреч с предпринимателями впервые была опробована еще на Дальневосточном экономическом форуме. "Формат очень интересный - можно разбираться с вопросами прямо на встрече", - заявил тогда Юрий Чайка. Было принято решение проводить такие встречи на постоянной основе по округам. И уже в Екатеринбурге такая встреча прошла по плану.

О чем бизнесмены говорили Генпрокурору? О долгах по госконтрактам, необоснованных проверках. Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Соорганизатором мероприятия стало региональное отделение "ОПОРЫ России".

- В штате у людей, которые зачастую сами стоят у кассы или готовят блюда в своем ресторане, нет юристов, - говорит ее президент Александр Калинин. - И когда они сталкиваются с нарушением своих прав, идут к своим же коллегам-предпринимателям, в "ОПОРУ России". Мы им помогаем, и если права действительно нарушены, обращаемся в Генеральную прокуратуру.

Что сейчас волнует уральский бизнес? Сложности работы с муниципалитетами, задолженность по госконтрактам, необоснованные внеплановые проверки контрольно-надзорных органов. Кроме того, есть случаи административного давления со стороны региональных правоохранительных органов. Например, представитель южноуральского горнолыжного курорта "Солнечная долина" пожаловался на действия минэкологии Челябинской области и местных органов МВД.

- Только с начала года у нас прошло 35 внеплановых проверок. Основаниями послужили обращения физических лиц, преследующих корыстные интересы. Они обращались в аппарат президента РФ, Госдуму, прокуратуру, минэкологии области. Параллельно ведутся массовые атаки в СМИ с целью подорвать деловую репутацию, дискредитировать имидж курортов, приостановить нашу работу. Минэкологии Челябинской области проверило клуб-отель "Золотой пляж" по якобы незаконной отсыпке берега озера Тургояк. Было возбуждено уголовное дело, - рассказал челябинский бизнесмен.

Органы прокуратуры отменили уже почти 300 тысяч плановых и внеплановых проверок российских предпринимателей

Правда, при доскональном изучении материалов дела Генпрокуратура вынесла постановление об отмене возбуждения уголовного дела - в связи с его незаконностью и недостаточно проверенными фактами. Челябинцы поблагодарили за это решение, но еще раз обратили внимание Генпрокурора на проблему.

- Мы видим, что органы государственной власти используются как инструмент административного давления на малый бизнес в руках манипуляторов, групп лиц, преследующих захватнические, корыстные цели. С другой стороны - контрольно-надзорные органы порой выносят необоснованные и незаконные решения по результатам проверок. Тем самым вместо поддержки ставят малый бизнес под удар, - подытожил предприниматель.

По словам Юрия Чайки, органы прокуратуры отменили уже почти 300 тысяч плановых и внеплановых проверок российских предпринимателей. А после мер прокурорского реагирования бизнесу вернули свыше 47 миллиардов рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам. Для обратной связи с предпринимателями ведомство создало "зеркальный реестр проверок" на портале "Бизнес-навигатор МСП". Формат личных встреч должен стать дополнением этой работы. Причем "масштабных мероприятий с докладами" там не будет.

- Мы накопили серьезный опыт - более 11 лет занимаемся защитой малого и среднего бизнеса, но тема безгранична, возникают новые проблемы. Сегодня мы попробовали новую форму общения - слышали боль, стенания предпринимателей, которые сталкиваются с давлением надзорных органов, неисполнением муниципальных контрактов. Считаю, что мы сделали еще один шаг в деле защиты малого и среднего бизнеса, - отметил первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман.