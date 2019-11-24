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24.11.2019 11:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На грани: В Екатеринбурге стартовал Международный танцевальный фестиваль

Текст: Марина Порошина
В этом году фестиваль современного танца "На грани" проходит уже в девятый раз. Родившись в Екатеринбурге, он не изменяет "прописку", укрепляя репутацию города, считающегося родиной российского contemporary dance.

В Екатеринбурге не только много лет работают такие знаменитые коллективы, обладатели множества "Золотых масок", как "Провинциальные танцы" и "Эксцентрик-балет Сергея Смирнова" (они оба участвуют в программе), но и существует собственный зритель, готовый к восприятию нового хореографического языка и к дерзким экспериментам.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В этом году в списке именитых участников также пермский "Балет Евгения Панфилова" с танцпьесой "Дикие маки" в постановке легендарного французского балетмейстера Клода Брюмашона и театр "Балет Москва" с невероятным "Танцполом", в котором бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген впервые объединил две труппы театра - неоклассическую, где танцуют на пуантах, и современного танца. Но не меньшее внимание "На грани" традиционно уделяет дебютантам, давая им возможность быть увиденными и, может быть, открыть для себя новые дороги. И многие студенты факультета современного танца Гуманитарного университета, представив здесь свои первые работы, через несколько лет показывают постановки уже собственных хореографических компаний.

Нынешний фестиваль, как оказалось, имеет интересную особенность: современные танцовщики все чаще обращаются к классической музыке - Бетховена, Шопена, Стравинского, Прокофьева. Откликаясь на это явление, арт-директор фестиваля Лариса Барыкина впервые организовала в программе фестиваля встречи хореографов и композиторов, чтобы постановщики имели представление о современной музыке и могли расширить свои горизонты.

Фото: iStock
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Также в программе фестиваля уже традиционные мастер-классы для танцовщиков, которые проведут известные российские и зарубежные хореографы, а также ежевечерние дискуссии и обсуждения, принять участие в которых могут не только театроведы и критики танца, но и заинтересованные зрители, у которых всегда появляется много вопросов. Надо сказать, к зрителю на этом фестивале отношение особенное.

- "На грани" - не корпоративная тусовка для посвященных, мы работаем для зрителей, и это принципиально, - говорит Лариса Барыкина. - Поэтому в программу я всегда отбираю те постановки, которые будут интересны продвинутой, но широкой публике. Снобизм, свойственный порой современному искусству, отталкивает людей, а я уверена, что коммуникативность должна быть его непременным качеством. Тогда оно сможет развиваться не как проект, интересный узкому кругу, а как среда, если хотите, лабораторная площадка, куда идут за идеями киношники, художники, театральные режиссеры. И зрители, далекие от искусства.

Победителей на фестивале не будет, потому что общение единомышленников и обмен идеями неизмеримо важнее расчета на "первый-второй".

Культура Театр Танец Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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