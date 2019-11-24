На Урале полицейский застрелил мужчину, пытавшегося завладеть его оружием

В Екатеринбурге полицейский смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

По сообщению главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 24 ноября в 05.50 возле дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга задержанный за хранение наркотиков молодой человек 1991 года рождения после попытки его освидетельствовать в медицинском учреждении, от чего он отказался, пытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. Лейтенант полиции начал его преследовать и догнал у дома на улице Опалихинской.

В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием. В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом, после чего и произошел второй выстрел, который оказался смертельным.

В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации. Сотрудник полиции также пострадал, с травмами руки он доставлен в больницу, где ему сейчас оказывают необходимую врачебную помощь. По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно.