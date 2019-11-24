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24.11.2019 23:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Крепкие уральцы

"Спартак" не смог победить в Екатеринбурге
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8023)
Состоялись заключительные матчи 17-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). В одном из них "Спартак" отправился в гости к "Уралу". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.
"Спартак" впервые при новом главном тренере Доменико Тедеско играл за пределами столицы. Фото: Татьяна Андреева/РГ "Спартак" впервые при новом главном тренере Доменико Тедеско играл за пределами столицы. Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Спартак" впервые при новом главном тренере Доменико Тедеско играл за пределами столицы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Матч в Екатеринбурге стал первым для "красно-белых" при Доменико Тедеско за пределами столицы. Накануне главный тренер спартаковцев, отвечая на вопросы журналистов, признался, что уже полюбил Москву. И что хотел бы задержаться здесь как можно дольше.

Делать далеко идущих выводов рано, но при Тедеско "Спартак" потихоньку оживает. В матче с "Уралом" гости были ближе к победе. Достаточно сказать, что москвичи нанесли 21 удар по воротам соперника. Хорошие шансы были у Андре Шюррле, Зелимхана Бакаева. Подкачала реализация.

Фото: РИА Новости
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Сам Тедеско полагает, что его команде есть куда расти. И что судить о его работе пока преждевременно.

- Сегодня были определенные эпизоды, где мы медленно принимали решения. Это нужно проанализировать. По поводу моей работы - вы можете сравнить "Спартак" без меня в начале сезона и сейчас. Со стороны виднее. Но по мне, пять недель - маленький срок, чтобы делать какие-то выводы, - заявил Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на определенные позитивные сдвиги в игре "Спартака", команда по-прежнему остается вне первой пятерки. Более того - после ничьей с "Уралом" москвичи еще больше отдалились от еврокубковой зоны. Если конкретнее - "красно-белые" отстают от "Ростова" на восемь очков.

Важную победу одержал один из претендентов на попадание в тройку призеров "Краснодар". Южане прервали безвыигрышную серию из четырех встреч в чемпионате, победив на выезде "Арсенал" - 2:1.

"Спартак" нанес 21 удар по воротам "Урала", но так и не забил

Матч в Туле получился богатым на события. Все три гола были забиты в первом тайме: у гостей отличились Тонни де Вилена и Сергей Петров, у "оружейников" же отличился Евгений Луценко. После перерыва "Арсенал" создал достаточно моментов, чтобы сравнять счет, но команде Игоря Черевченко не повезло. Справедливости ради "Краснодар" тоже мог отличиться. Самый явный шанс был у Ивана Игнатьева, не реализовавшего пенальти.

Фото: REUTERS
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- Как мы и ожидали, матч получился интересным, но трудным. Соперник до конца боролся за ничью, не сдавался. Мы очень рады выиграть, поскольку до этого был длительный период без побед. Концовка первого тайма прошла под диктовку "Арсенала", а после перерыва инициатива переходила из рук в руки. Мы могли забить и больше, - подчеркнул главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В упорной борьбе также прошел матч в Москве, где ЦСКА принимал "Крылья Советов". Несмотря на очевидную разницу в классе, армейцы добились победы, забив уже в концовке: на 75-й минуте отличился Никола Влашич. Как итог - 1:0.

Один из самых скандальных матчей тура состоялся в Москве, где "Динамо" принимало "Ростов". Москвичи добились волевой победы (2:1) и поднялись уже на седьмое место в таблице. В этой игре было сразу три пенальти. И если нападающий "бело-голубых" Максимилиан Филипп обе свои попытки использовал, то Алексей Ионов не сумел перехитрить Антона Шунина.

По окончании матча представители ростовчан выразили негодование арбитрами. Главный тренер дончан Валерий Карпин назвал судейство смешным, а голкипер гостей Егор Бабурин посвятил работе рефери целый монолог.

Бабурин считает, что пенальти Ионова на 98-й минуте нужно было перебить, поскольку Шунин нарушил правила, выйдя с линии до удара. Егор привел в пример случай из матча "Ростова" с "Зенитом", когда судья потребовал перебить удар с "точки" в исполнении Дзюбы из-за того, что Бабурин заступил за линию ворот.

- Почему Шунину можно выходить из ворот, а мне нет? Это нечестно. Кроме того, второго пенальти в наши в пользу "Динамо" не было. Мы посмотрели повтор в раздевалке. Норманн там бил головой. Он не касался тела. Просто смешно, что судья указал в той ситуации на "точку", - сказал Бабурин.

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