В Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО. Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.

По его словам, при взлете воздушного судна возникла аварийная ситуация, из-за чего командир принял решение идти на посадку. В результате жесткой посадки произошло частичное разрушение шасси, а также повреждение хвостовой балки вертолета.

По информации представителя экстренных служб региона, причиной посадки мог стать отказ хвостового винта на высоте десяти метров.

На борту вертолета находились 22 человека и три члена экипажа. Никто не пострадал.