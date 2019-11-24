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24.11.2019 23:11
Рубрика: Спорт

РПЛ начала проверку в связи с оскорблением Дзюбы фанатами "Спартака"

Текст: Артур Нанян

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением в связи с оскорблениями болельщиками "Спартака" форварда "Зенита" Артемы Дзюбы во время матча "красно-белых" с "Уралом".

Фанаты "Спартака" оскорбляли Дзюбу во время матча с "Уралом"

Как отметила пресс-служба организации, РПЛ начала расследование по факту оскорбления Дзюбы. "В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые затем будут переданы в КДК РФС", - говорится в заявлении на сайте РПЛ.

На этой неделе Дзюба уже во второй раз подвергся оскорблениям со стороны болельщиков своего бывшего клуба. Так, во время матча сборной на выезде с Сан-Марино несколько фанатов "красно-белых" выкрикивали нелицеприятные слова в адрес Артема.

Напомним, что уже в следующем туре чемпионата России в воскресенье "Зенит" примет "Спартак".

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