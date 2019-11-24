Сборная России по теннису остановилась в шаге от выхода в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале наша команда уступила со счетом 1:2 Канаде.

Результат россиян на турнире в Мадриде можно признать сверхудачным. Не стоит забывать, что в последний раз мы участвовали в финальной стадии Кубка Дэвиса аж в 2012 году.

Кроме того, в столице Испании наша сборная не могла рассчитывать на своего лучшего теннисиста Даниила Медведева. В результате Карену Хачанову и Андрею Рублеву пришлось без пауз играть во всех матчах.

В противостоянии с Канадой первая ее часть осталась за россиянами: Рублев в двух сетах справился с Вашеком Поспишилом (6:4, 6:4). Затем на корт вышли Хачанов и Денис Шаповалов. Карен взял лишь один сет и уступил сопернику (4:6, 6:4, 4:6). В решающей встрече Хачанов с Рублевым в упорной борьбе проиграли Поспишилу и Шаповалову - 3:6, 6:3, 6:7.

Важная деталь: благодаря выходу в полуфинал сборная России гарантировала себе участие в розыгрыше финальной стадии Кубка Дэвиса-2020. По регламенту соревнований четыре участника 1/2 финала избавляются от необходимости проходить квалификацию к следующему турниру.