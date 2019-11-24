Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав национальной команды на первый этап Кубка мира, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2019 года в финском местечке Рука.

Лыжникам предстоит показать себя в индивидуальном спринте классическим стилем, индивидуальных гонках на 10 и 15 км классическим стилем, а также в персьюте (на 10 и 15 км) свободным стилем.

В основной состав сборной России вошли:

мужчины - Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Илья Семиков и Илья Порошкин;

женщины - Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Диана Головань, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Екатерина Смирнова и Ольга Царева.

Отметим, что бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной эстафете Анастасия Седова по причине беременности пропустит предстоящий сезон. Об этом агентству ТАСС сообщил тренер спортсменки Маркус Крамер.

В связи с беременностью предстоящий сезон также пропустят призеры Олимпийских игр и чемпионата мира Юлия Белорукова и Елена Соболева.

Поскольку чемпионат мира у лыжников пройдет в 2021 году, то в нынешнем сезоне главным стартом станет многодневка "Тур де Ски", которая состоится с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в швейцарском Ленцерхайде, итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.