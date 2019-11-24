Историки утверждают, что когда в 1799 году Наполеон, инструктировал членов комиссии, которая занималась разработкой Конституции Франции, он потребовал от них следующее: "Пишите мало и непонятно". Именно эти "наполеоновские" принципы легли в основу новых правил размещения политической рекламы, о которых объявил "Твиттер". На первый взгляд социальная сеть, подуставшая от обвинений в рекламной неразборчивости и публикации фейковых новостей, в одночасье решила стать аполитичной. Отсюда требования - пользователи больше не смогут публиковать в "Твиттере" пропаганду и призывы голосовать за конкретного кандидата. Сообщения политического характера разрешат размещать только средствам массовой информации при условии, что это не будут оценочные материалы про партии или отдельных политиков. Как саркастично заявила в связи с введенными ограничениями представитель "Твиттера" Виджая Гадд, прежде, многие общественные движения набирали популярность без какой-либо политической рекламы. Запрет на ее публикацию должен коснуться всех партий, кандидатов на политические должности и связанных с ними документов, а также не политических заявлений тех же кандидатов, партий и госчиновников. Тем не менее рекламу, имеющую отношение к социальной сфере - климатическим изменениям или контролю за оборотом огнестрельного оружия, формально не связанную с определенными политическими силами, "Твиттер" разрешит.

Далее - сплошные вопросы. Причем ответы на них соцсеть вправе давать по своему усмотрению: нынешние запреты и разрешения могут быть истолкованы ответственными лицами "Твиттера" максимально широко, в зависимости от конъюнктуры и конкретного места применения озвученных правил.

Как бы "Твиттер" ни отбивался от обвинений в реализации политической цензуры для рядовых пользователей - новые ограничения не что иное, как эта самая цензура. В первую очередь она предназначена, чтобы заткнуть рот внесистемным пользователям, не связанным с политическим истеблишментом. Его возможности использовать платную рекламу для продвижения своих взглядов "Твиттер" как раз постарался ограничить минимально. В то время, как обычным подписчикам высказываться на политические темы или поддерживать через соцсеть те или иные андеграундовые политические движения теперь будет особенно непросто.

Не совсем понятно, в какой степени введенные "Твиттер" требования отразятся на возможностях членов американской администрации вести диалог с избирателями. Судя по ограничениям, госчиновники не смогут в ходе предстоящей президентской кампании агитировать за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, в то время, как у находящихся в оппозиции демократов, напротив, будут развязаны руки для критики президента через соцсеть.

Но все же ключевым вопросом, на который новые правила "Твиттера" не дают вразумительного ответа, - насколько универсальными и всеобъемлющим окажутся озвученные запреты? Коснутся ли они только американского сегмента "Твиттера" или также будут действовать в Европе, Иране или России? Судя по отдельным высказываниям представителей соцсети, политическая цензура в первую очередь будет применена к американским пользователям, что не исключает введения аналогичных запретов для подписчиков соцсети из стран Евросоюза.

Новые правила "Твиттера" не дают вразумительного ответа, насколько универсальными и всеобъемлющими будут озвученные запреты

Однако в отношении государств, где Белый дом широко применяет социальные сети для "корректировки" курса неугодных режимов, ни о каких ограничениях на размещение политической рекламы оппозицией, или о прекращении иных способов давления на власть, речь не идет. Так, например, после восстановления работы интернета в Иране госсекретарь США Майкл Помпео через соцсети призвал жителей этой страны отправлять в госдеп видео, фото и другую информацию, связанную с "бензиновыми" протестами. Но такого рода наглое вмешательство в дела иностранного государства со стороны должностного лица Америки в "Твиттере" не посчитали нарушением принятых норм. Впрочем, соцсеть не скрывает, что своими ограничениями подыгрывает тем политическим силам, чьи программы не противоречат официально признанным интересам Вашингтона. А обкатывать новые правила "Твиттер" планирует в ходе подготовки к предстоящим в начале года парламентским выборам на Альбионе, где местные политики наперебой заявляют о своих страхах перед якобы готовящимся российским вмешательством в британский избирательный процесс.

В этой связи любопытно признание, который сделал исследователь Интернета Эндрю Вейсберд в статье, опубликованной газетой "Нью-Йорк таймс". В поисках неких "кремлевских троллей" Вейсберд связался с американцами, которые ранее оставляли твиты пророссийского содержания. Каково же было удивление автора, когда те подтвердили, что "пришли к своим пророссийским взглядам честно, не получая платы или инструкций из Москвы". Для того, чтобы помешать продвижению взглядов таким неудобным, имеющим собственное "разумение", внесистемным пользователям, "Твиттер" и ввел драконовские запреты в отношении политической рекламы. После чего лицемерно объяснил подписчикам появление внутренней цензуры в соцсети заботой об интересах американских избирателей. Видимо, чтобы те не узнали лишнего, чего знать им не следует...

Прямая речь

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам:

- Запрет на политическую рекламу в Twitter - симптоматичное явление. По сути это признание, что сегодня политика все больше перемещается в соцсети (это хороший урок для тех, кто считает, что соцсети менее политизированы, чем телевидение и иные СМИ).

Возможно, за этим и еще более серьезное признание: то, что когда-то считалось пространством мирового лидера и кибермонополиста, США, оказалось в итоге не таким. Все эти американские расследования на тему каких-то ботов и блогеров, которые якобы повлияли на выбор американцев - это попытка объяснить при помощи удобной теории заговора очень простой факт: антиамериканизм в созданном, по сути, американцами интернете - это не чья-то злая воля, а вполне объективное явление. Прямая демократия, в какой-то мере. И оказалось, что США не очень готовы к реалиям нового века, где "град на холме" почему-то не все любят. Поэтому проще пойти по пути запретов и отмен.

Мир изменился, и он оказался не проамериканским, поэтому лучше от греха подальше убрать политику из нелояльных сетей.

Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ:

- Я думаю, что запрет введен прежде всего в связи с событиями, которые разворачиваются в самих США. А именно - "твиттерная" дипломатия, "твиттерные" избирательные технологии стали вовсю произрастать.

Но параллельно с этим Google внес изменения в правила размещения политической рекламы у себя, причем эти изменения по существу соответствуют тому, о чем говорила наша комиссия. А именно - что они должны уважать законодательство (в том числе - избирательное) государств, на территории которых они работают. Не размещать политическую рекламу в "день тишины", в день голосования. Вот это все они в своих правилах изменили, двигаются в правильном направлении.

Все эти большие интернет-платформы понимают, что если они будут кому-то подыгрывать на этом пространстве, то могут в конце концов потерять территории. Это запрос не только нашей страны, большинство государств, которые серьезно относятся к своему суверенитету, тоже за этим следят. Индия тоже на них серьезно наступала, в Европе были соответствующие предложения одуматься.

А вообще все эти решения в конечном счете рыночные, потому что у них (компаний) просто перед носом закрывают двери во многих странах из-за того, что они заигрались в разные политические комбинации.

Подготовила Галина Мисливская