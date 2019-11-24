Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC в тяжелом весе

Американский боксер Деонтей Уайлдер выиграл и второй бой у кубинца Луиса Ортиса, защитив титул чемпиона WBC в тяжелом весе. В седьмом раунде американец отправил соперника в нокаут.

Первый бой между этими боксерами прошел в марте 2018 года и тогда Уайлдер добился победы техническим нокаутом в девятом раунде. На этот раз 40-летний Ортис пообещал сделать правильные выводы и взять реванш у 34-летнего оппонента.

В начале боя Уайлдер откровенно не рвался вперед. Ортис старался что-то придумать, но серьезными успехами похвастаться не мог. И все же кубинец выглядел более активным, Уайлдер же, казалось, ждет шанса закончить бой одним ударом. В шестом раунде Ортис снова выглядел лучше своего соперника, по ходу седьмого он тоже шел вперед.

Однако в самой концовке раунда Ортис все же не увидел мощный удар справа, после которого он рухнул на настил ринга. Судья отсчитал нокаут и на этом все закончилось. Уайлдер сохранил титул и теперь в следующем бою Уайлдер встретится с британцем Тайсоном Фьюри, поединок запланирован на 22 февраля 2020 года.