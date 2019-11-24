Ученые рассказали, что чувствует находящийся в коме человек

Как известно, десятки тысяч людей после различных ЧП впадают в кому. Исследователи долгие годы пытаются понять, что действительно чувствует зависший между жизнью и смертью человек.

Ученые доказали, что от 30 до 40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании.

Один из примеров - впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж. Женщина пришла в себя только после нескольких месяцев интенсивной терапии, передает aif.ru.

Кейт Бейнбридж рассказала, что, находясь в вегетативном состоянии, постоянно испытывала сильную жажду, однако не могла попросить воды.

Кроме того, женщина ощущала сильный страх. Ее пугали постоянные уколы, капельницы и прочие неожиданные, как тогда казалось, манипуляции с телом. Учительница вспоминает, что пыталась заплакать, но не получала должной реакции на слезы - персонал больницы принимал их за рефлекторные.

- Любая кома заканчивается не позже чем через четыре недели, если не наступила смерть пациента. Дальше следуют либо переход в сознание, либо в вегетативное состояние (пациент открывает глаза, самостоятельно дышит, сознание отсутствует), либо в состояние минимального сознания, - пояснил директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов.

По словам эксперта, обычно люди не выходят из вегетативного состояния без потерь для здоровья. Но прогноз для каждого пациента - индивидуальный, и зависит от характера полученных повреждений.