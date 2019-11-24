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24.11.2019 09:33
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, как можно повысить самооценку у женщин

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно новому исследованию, проведенному специалистами из Университета штата Флорида, женщины, обеспокоенные своей внешностью, могут повысить свою самооценку, ограничив некоторые особенности поведения. В частности, для этого им нужно реже смотреться в зеркало.

Как сообщает MedicalXpress, группа экспертов обнаружила, что у женщин, которые стали реже смотреться в зеркало, было зафиксировано значительное снижение психологических проблем с внешним видом и других симптомов. По словам Натали Уилвер, эксперта по вопросам клинической психологии, которая участвовала в исследовании, по сравнению с группой, которую не просили изменить свое поведение, у женщин, которые реже подходили к зеркалу, значительно снижалась неудовлетворенность своими лицом и телом, уменьшалась депрессия и социальная тревога, а также снижались неадекватные представления о внешности.

Фото: REUTERS
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Исследователи определили 14 различных типов поведения женщины, связанных с внешностью, включая тщательное изучение ими своих кожи, волос, верхней части тела и нижней части тела, попытки скрыть или маскировать особенности своей внешности, просить других прокомментировать их внешний вид и сравнивать свой внешний вид с другими. В течение двухнедельного периода участники получали ежедневные текстовые сообщения, напоминающие им о том, как часто они участвуют в этих действиях.

По словам Уилвер, отправка на телефон человека "обнадеживающего" текстового сообщения является еще одним позитивным моментом, который повышает его самооценку.

Доцент кафедры психологии университета Флориды Джесси Кугл, соавтор исследования, согласился с тем, что метод текстовых сообщений также является эффективным из-за его доступности. "Он может быть полезным для значительного числа женщин", - сказал он.

Исследователи проводили эксперимент исключительно на женщинах, однако, по словам ученых, его результаты актуальны и для мужчин.

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