В Бразилии закрыли популярные у туристов пляжи из-за разлива нефти

Власти бразильского штата Рио-де-Жанейро приняли решение временно закрыть часть местных пляжей из-за разлива нефти. Речь идет о 5-километровом участке побережья к северу от столицы, где ранее были обнаружены нефтяные пятна. Этот регион традиционно привлекает иностранных туристов своими пляжами с белоснежным песком, скалистыми бухтами и коралловыми рифами. Губернатор штата Уилстон Витцель призвал не поддаваться панике и заверил, что знаменитой Копакабане ничего не угрожает.

В настоящее время военные, спасатели и волонтеры приступили к вывозу загрязненного песка и грунта с береговой линии. По предварительным оценкам, ущерб от разлива нефти оценивается более чем в 1 млн долларов.

Поиски виновника инцидента продолжаются. Подозрения попали на танкер одной из греческих компаний.