В Египте нашли мумифицированный древний зоопарк

Министерство древностей Египта представило на импровизированной выставке в ступенчатой пирамиде Джоссера в Сакаре недалеко от Каира многочисленные мумии животных, найденные в тайнике неподалеку от пирамиды.

В захоронении обнаружены сотни мумий различных животных, среди них кошки, львы, мангусты, крокодилы, а также различные виды птиц. Большая часть артефактов датируется Поздним периодом (664-332 годы до н.э.).

Кроме того, рядом с мумиями найдены различные статуэтки, например древнеегипетской богини радости веселья, любви, плодородия и женской красоты Бастет с телом женщины и головой кошки, богини-покровительницы беременных женщин Таурт в виде самки гиппопотама с женской грудью и в парике, а также - богини палящего солнца и мести Сехмет с головой льва.

Помимо этого в тайнике обнаружен каменный скарабей, которого директор Министерства древностей АРЕ Мостафа Вазири назвал "возможно, самым большим каменным скарабеем в мире".

Священные животные жили при храмах, посвященных различным богам, а после смерти их мумифицировали, таким образом оказывая почести, сравнимые с теми, каких удостаивались высокопоставленные люди. Так, например, археологи считают, что в Поздний период Египта (712-332 годы до н.э.) на Северном кладбище в Саккаре ежегодно мумифицировали до 10 тысяч одних только ибисов - символов бога мудрости и правосудия Тота.