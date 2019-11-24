В госреестре недвижимости могут появиться новые данные о сделках

Росстат предлагает ввести новую графу в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН): отмечать, была ли квартира куплена в новостройке или же на вторичном рынке.

Об этом рассказали эксперты Росстата на Научно-методологическом совете ведомства, где обсуждался расчет показателей национальных проектов. В частности, речь шла об определении средней стоимости квадратного метра модельного жилья на первичном рынке для нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Мы рассматриваем вопрос использования для расчета данных ЕГРН, - рассказала начальник отдела Управления статистики цен и финансов Росстата Елена Бызалова. - Росреестр обладает достаточно полной информацией о всех проводимых сделках. Однако, к сожалению, там нет данных, была ли сделка по покупке жилья первичной. При наличии такого индикатора работа с информацией Росреестра значительно упростила бы расчет этого показателя. Кроме того, мы бы могли анализировать на основе данных Росреестра первичную статистическую информацию, которую собираем у застройщиков и агентств недвижимости на регулярной основе. Мы обратились к коллегам с просьбой рассмотреть этот вопрос. Они готовы помочь и сейчас изучают этот вопрос".

Для пополнения ЕГРН новой графой необходимы некоторые изменения в законодательстве. Минэкономразвития, курирующее Росреестр, от комментариев отказалось.

Участники совета высказали некоторые замечания к порядку расчета стоимости жилья, обсуждение методики будет продолжено в рабочем порядке.

"Первичный и вторичный рынки - это два равноправных по объему и конкурирующих за покупателя сегмента. Разделение официальной статистики по первичному-вторичному сегменту будет, безусловно, полезно для аналитики", - говорит директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольга Широкова.

В Росреестр попадает информация об участниках сделки, ее стоимости, объекте недвижимости, однако не хватает данных о том, на первичном или вторичном рынке она была проведена

В Росреестр, как рассказала управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, при регистрации договоров, связанных с недвижимостью, попадает масса детальной информации - об объекте недвижимости, стоимости сделки и др. Есть статистика Росреестра о количестве договоров купли-продажи в разрезе участников - были ли это физические, юридические лица, государство, данные о договорах долевого участия. "Гипотетически из этих сведений можно вычленить статистику по сделкам на первичном и вторичном рынках жилья. К примеру, из общего числа соглашений купли-продажи жилой недвижимости вычесть всех продавцов из числа юридических лиц, и фактически мы получаем количество вторичных продаж", - говорит эксперт. Тем не менее в целом для анализа происходящего в отрасли публикуемых данных и их периодичности недостаточно для адекватного анализа, практически все исследователи собирают первичные данные самостоятельно. И если Росреестр будет публиковать новые данные, то это поможет аналитикам рынка.