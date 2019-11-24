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24.11.2019 09:23
Рубрика: В мире

Волна протестов охватила Колумбию

Текст: Максим Макарычев
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что силы безопасности будут оставаться на улицах, чтобы поддерживать порядок. Ожесточенные протесты в столице страны Боготе продолжаются же третий день, сообщает ВВС. По словам Дуке, что армейские подразделения проведут совместное патрулирование с полицией. "Мы выражаем полное и абсолютное неприятие вандализма, терроризма, грабежей", - заявил Дуке журналистам в субботу. Он сказал, что "услышал колумбийцев" и пообещал углубить "социальный диалог".
Фото: AP Photo/Ivan Valencia Фото: AP Photo/Ivan Valencia
Фото: AP Photo/Ivan Valencia

Антиправительственные демонстрации начались в четверг, когда более 250 тысяч человек вышли на марш протеста. Колумбийцы вышли на улицы из-за возможных изменений минимальной заработной платы, пенсионных и налоговых реформ и приватизации государственных компаний. Правительство настаивает на том, что не намерено проводить какие-либо пенсионные или трудовые реформы, а любые изменения будут происходить в консультациях с рабочими группами профсоюзов.

Протестующие также недовольны коррупцией в системе государственной власти и тем, что правительство не выполнило мирное соглашение 2016 года с левыми повстанцами группировки Фарк на фоне роста насилия в стране.

Общая забастовка в четверг была организована профсоюзами и студенческими группами. Акции протеста сначала носили мирный характер, но на второй день начались столкновения между протестующими и полицией, появились сообщения о вандализме и грабежах.

По меньшей мере три человека погибли с момента начала акций протеста. В пятницу в Боготе был введен комендантский час, но он не помешал протестующим вернуться на улицы в субботу.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
Протестующие подожгли мост у кампуса университета в Гонконге

В этот день, когда возобновились акции протеста, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни людей, которые собрались возле национального парка Боготы. Протестующие также собрались возле конгресса в Боливар Плаза, недалеко от президентского дворца.

Вечером в пятницу появились сообщения о гибели трех полицейских, которые скончались в результате взрыва бомбы на юго-западе страны. Пока не ясно, связан ли этот инцидент с протестами. Это район известен незаконным оборотом наркотиков и бандитизмом.

Как отмечают эксперты, беспорядки в Колумбии совпали с всплеском антиправительственных демонстраций в других странах Латинской Америки. В последние месяцы протестующие вышли на улицы нескольких латиноамериканских стран, в том числе в Чили, где консервативный президент Себастьян Пиньера борется с крупнейшим кризисом в стране с момента ее возвращения к демократии в 1990 году. Демонстрации также прошли в Эквадоре и Никарагуа.

В мире Южная Америка Колумбия
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