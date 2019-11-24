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24.11.2019 20:29
Рубрика: Общество

Лот истории

В Россию вернулась большая часть архива Колчака
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8023)
Госархив РФ, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и частные коллекционеры смогли вернуть в страну более половины архивов Верховного правителя России в 1918-1920 годах адмирала Александра Колчака. Сделка состоялась на аукционе в Париже, где архив Колчака, состоявший из 391 лота, был продан более чем за 3 миллиона евро, сообщил аукционный дом Drouot.
Детское фото Колчака, которое в 2020 году будет выставлено в Доме русского зарубежья в Москве.

В числе проданных документов - именной (Колчака) наградной лист ордена Святого Георгия, письмо от 1919 года адмирала своей жене Софье Федоровне, покинувшей Россию в 1919 году с юным сыном Ростиславом, паспорт лейтенанта флота Александра Колчака. И ценный для понимания истории Гражданской войны документ - рукопись-прокламация Временного правительства в Омске с исправлениями Колчака. В прокламации сказано: "Сибирское" правительство "приняло на себя задачу ввести воссоединившуюся и возрожденную Россию в круг великих демократий мира". Вместе с этими документами на аукционе были выкуплены детские фотографии адмирала, его телеграммы семье и Евангелие с его же пометками.

"Продажа архива Колчака стала настоящим триумфом!" - пишет в Twitter аукционный дом Drouot. Большая часть архива Колчака уйдет в Госархив, часть - в Дом русского зарубежья. В частности, помимо документов и переписки адмирала с женой, в Дом русского зарубежья передаются документы и переписка семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX столетий. Некоторое количество документов будет находиться в российских частных собраниях. Имена россиян-покупателей аукционный дом Drouot держит в секрете по их просьбам.

- К 100-летию гибели адмирала Колчака в 2020 году мы выставим многие из приобретенных документов, - говорит директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин. - Вместе с Госархивом и частными коллекционерами мы готовим выставку исторических реликвий.

Досье "РГ"

Александр Колчак (1874-1920 гг.) - участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из руководителей Белого движения в России. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918-го - январь 1920 года). В 1920 году был расстрелян большевиками в Иркутске. В марте 2019 года ФСБ России рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.

Общество История
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