В США мачеха показала детям грудь и попала под суд

Новости

На Урале полицейский застрелил мужчину, пытавшегося завладеть его оружием 14:20
67-летнего Микки Рурка уличили в романе с очередной юной россиянкой 14:15
В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело 14:11
Болгарин создал робота-гуманоида из бытовой электроники 13:58
В Бразилии закрыли популярные у туристов пляжи из-за разлива нефти 13:43
Врач назвала продукты с лечебными свойствами 13:35
Назван простой способ снизить смертность от рака молочной железы 13:25
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде 13:09
Умер актер из "Дома 1000 трупов" Майкл Джей Поллард 13:09
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска 13:03
"Невидимые" композиты для Су-57 будут выпускать под Калугой 12:59
Названа причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье 12:40
ВМФ России предложили пластиковые катера 12:29
На муниципальных выборах в Гонконге зафиксирована рекордная явка 12:18
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения 12:18
В России начат выпуск съедобного оружия 12:08
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет 11:55
В Египте нашли мумифицированный древний зоопарк 11:34
ЛНР заявила о новой технике ВСУ у линии соприкосновения 11:33
В Башкирии рыбаки вытащили двух провалившихся под лед лосей 11:27
Под Анапой ликвидировали крупный природный пожар 10:52
Британский журнал показал Украину без Крыма 10:18
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно 09:38
Ученые рассказали, как можно повысить самооценку у женщин 09:33
Глава МИД КНР: США являются крупнейшим источником нестабильности в мире 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
24.11.2019 11:56
Рубрика: В мире

В США мачеха показала детям грудь и попала под суд

Текст: Константин Волков
Тилли Бьюкенен (27 лет), живущая в штате Юта, оказалась в центре большого скандала из-за того, что ремонтировала свой гараж, раздевшись до пояса. Об этом сообщает издание Salt Lake Tribune.

Некоторое время назад Тилли вместе с мужем ремонтировали свой гараж. Поскольку в воздухе было много гипсовой пыли, ее муж снял майку, оставшись голым до пояса, и Тилли последовала его примеру.

Однако три пасынка Тилли, 9,10 и 13 лет, увидели свою мачеху топлесс, и, как они выразились, "были шокированы". Об этом узнала мать подростков и написала письмо в социальные службы, назвав произошедшее "тревожным сигналом".

Социальные работники отреагировали на сигнал и обвинили Тилли Бьюкенен в развращении детей. Это грозит женщине годом тюрьмы и десятью годами нахождения в реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Последнее налагает ограничения на место проживания, может повредить трудоустройству и повышает вероятность потерять опеку над детьми.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Активистка Femen показала грудь Дональду Трампу в Париже

Сама Бьюкенен заявила через своего адвоката, что она, будучи феминисткой, считает, что имеет точно такое же право ходить обнаженной до пояса, как и ее муж.

Сейчас адвокат требует снять обвинения, упрекая государство в двойных стандартах. "Голая грудь женщины, по сути, приравнивается к порнографии, тогда как обнаженный мужской торс - символ силы. То есть Тилли Бьюкенен преследуется исключительно по признаку пола", заявил он.

Суд вынесет решение по делу не ранее начала следующего года. При этом предугадать вердикт довольно сложно, учитывая, что Юта - один из самых консервативных штатов в США.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет
Пушков ответил на заявление директора Ротару о заказной травле артистки
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде
Британский журнал показал Украину без Крыма