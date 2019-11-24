В США мачеха показала детям грудь и попала под суд

Тилли Бьюкенен (27 лет), живущая в штате Юта, оказалась в центре большого скандала из-за того, что ремонтировала свой гараж, раздевшись до пояса. Об этом сообщает издание Salt Lake Tribune.

Некоторое время назад Тилли вместе с мужем ремонтировали свой гараж. Поскольку в воздухе было много гипсовой пыли, ее муж снял майку, оставшись голым до пояса, и Тилли последовала его примеру.

Однако три пасынка Тилли, 9,10 и 13 лет, увидели свою мачеху топлесс, и, как они выразились, "были шокированы". Об этом узнала мать подростков и написала письмо в социальные службы, назвав произошедшее "тревожным сигналом".

Социальные работники отреагировали на сигнал и обвинили Тилли Бьюкенен в развращении детей. Это грозит женщине годом тюрьмы и десятью годами нахождения в реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Последнее налагает ограничения на место проживания, может повредить трудоустройству и повышает вероятность потерять опеку над детьми.

Сама Бьюкенен заявила через своего адвоката, что она, будучи феминисткой, считает, что имеет точно такое же право ходить обнаженной до пояса, как и ее муж.

Сейчас адвокат требует снять обвинения, упрекая государство в двойных стандартах. "Голая грудь женщины, по сути, приравнивается к порнографии, тогда как обнаженный мужской торс - символ силы. То есть Тилли Бьюкенен преследуется исключительно по признаку пола", заявил он.

Суд вынесет решение по делу не ранее начала следующего года. При этом предугадать вердикт довольно сложно, учитывая, что Юта - один из самых консервативных штатов в США.