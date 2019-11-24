Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче с "Торонто" (3:5). Этот гол стал знаковым для россиянина.

Дело в том, что Ничушкин прервал безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из 91 игры. Последний раз он забивал в сильнейшей лиге мира 4 марта 2016 года, еще будучи игроком "Далласа".

- У Валерия было много шансов, чтобы отметиться шайбой. Ему просто не везло, - считает одноклубник Ничушкина швед Андре Бураковски. - Очень рад за него, он это заслужил. Валерий создавал моменты и добился своего. Надеюсь, Ничушкин продолжит забивать.

К слову, голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен требовал отменить гол Валерия. По словам датчанина, незадолго до удара Ничушкина мощный бросок одного из хоккеистов "Колорадо" повредил ему маску.

- Образовалась огромная вмятина от шайбы. Я пытался добиться от арбитра свистка, чтобы матч был остановлен, но он ничего не увидел, - сказал Андерсен.

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим десятым номером. Он выступал за эту команду до 2016 года, после чего провел два сезона в московском ЦСКА. В 2018 году форвард вернулся в "Даллас", а в августе этого года Валерий подписал однолетний контракт с "Колорадо".

За карьеру в НХЛ Ничушкин провел 242 матча в регулярном чемпионате, набрав в них 77 очков (24+53). В составе сборной России Валерий становился бронзовым призером чемпионата мира в 2017 году.

Что касается клубных достижений, то он дважды завоевывал серебряные медали КХЛ (2013, 2018).