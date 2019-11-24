"Вашингтон" проигрывает без голов Овечкина, Панарин и Кучеров набирают очки

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин второй матч подряд не смог забить и его команда снова проиграла. Артемий Панарин, Никита Кучеров и другие россияне минувшей ночью сыграли ярко и результативно.

"Вашингтон" в ночь на воскресенье встречался с "Ванкувером". Лидер "столичных" Александр Овечкин был очень активен - нанес семь бросков в створ ворот, однако забить не смог ни в основное время матча, ни в овертайме. После 65 минут встречи на табло застыли цифры 1:1. В серии буллитов Овечкин также отличиться не смог, и его команда уступила 1:2.

Вернувшийся в строй после небольшой травмы Никита Кучеров помог своей команде обыграть "Анахайм" - 6:2. На счету лучшего игрока прошлого сезона гол и результативная передача. Голевой пас сделал защитник "молний" Михаил Сергачев. Голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский отразил 36 бросков, отметившись в протоколе голевой передачей.

Артемий Панарин поучаствовал в волевой победе "Рейнджерс" над "Монреалем" - 6:5. В самом начале второго периода "рейнджеры" уступали 0:4, но смогли вернуться в игру. На счету лидера клуба из Нью-Йорка Артемия Панарина гол и результативная передача, также очередной гол в сезоне на счету его партнера Павла Бучневича. Их одноклубник вратарь Александр Георгиев отразил 38 бросков из 43.

Гол и передача Андрея Свечникова помогли "Каролине" одолеть "Флориду" - 4:2. В составе "пантер" голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков. Форвард "Сент-Луиса" Клим Костин забросил первую шайбу в НХЛ, но его команда все равно проиграла "Нэшвиллу" - 2:4.

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отдал голевую передачу в матче против "Коламбуса", который его команда выиграла - 4:3. "Даллас" обыграл "Чикаго" - 2:1. В составе победителей передача на счету Александра Радулова, голкипер "звезд" Антон Худобин отразил 38 бросков.

"Лос-Анджелес" без Ильи Ковальчука проиграл "Аризоне" - 2:3. Вторую шайбу в сезоне забросил российский форвард "королей" Николай Прохоркин.