После возвращения под юрисдикцию Китая Сянган вошел в систему китайского государственного управления. В соответствии с законом жители Сянгана пользуются основными правами и свободами, которые гарантированы конституцией страны, основными правами Сянгана и местными законами.

Все дела Сянгана - это внутренние дела Китая, говорится в комментарии. Согласно международным правам и основным нормам международных отношений, никакие государства и физические лица не имеют права в них вмешиваться. В статье 2 Устава ООН в качестве важного принципа устанавливается "суверенное равноправие" и невмешательство в "инциденты, которые неотъемлемо относятся к внутренней юрисдикции любой страны". В декларации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 году, вновь подчеркивается: "Ни одна страна или группа стран не имеет права вмешиваться прямо или косвенно во внутренние или иностранные дела какой-либо другой страны по любой причине". Кстати, международный суд ООН уделил особое внимание разъяснению причин, по которым необходимо установить принцип невмешательства во внутренние дела других стран: "Это связано с тем, что с точки зрения характера вещей вмешательство во внутренние дела других стран всегда является поведением самых могущественных государств, и это легко будет препятствовать международной справедливости".

Об этих международных правилах американские политики наверняка прекрасно знают, но предпочитают прикидываться дураками, говорится в комментарии. Они используют всяческие методы, нарушающие международные законы и наносящие вред международным отношениям, занимаются подстрекательством для того, чтобы посеять хаос в Сянгане и сдержать развитие Китая. В ключевой момент решения проблем в Сянгане конгресс США ускоренно продвигает законопроект, нарушающий нормы международного права, и пытается управлять ситуацией с помощь "длинных рук", что, несомненно, нанесет вред интересам разных сторон, в том числе и США.

США не в первый раз вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом "демократии" и "прав человека". Оказывать давление на иностранные компании, арестовывать руководителей иностранных предприятий, оказывать давление под предлогом борьбы с терроризмом… Цель всех этих действий в том, чтобы сдержать развитие других стран и максимально защитить монополию Соединенных Штатов. Международное сообщество это, мягко говоря, не одобряет. Совсем недавно 187 стран голосовали за предложение, в котором от США требуют ликвидировать санкции в адрес Кубы.

В настоящее время сохранение мира и развития стало стабильной тенденцией. Такие принципы, как равноправие и невмешательство во внутренние дела других стран, давно уже укоренились в сознании людей. Каждый раз, когда возникают подобные ситуации, США явно перегибают с кредитом доверия международного сообщества. Их вмешательство в дела Сянгана не делает им чести.