Абсурдный инцидент на вокзале Тулузы чуть было не обернулся для молодого француза штрафом в 100 евро. А дело было так. Возвращаясь с работы, он решил снять немного наличных в банкомате. Там его поджидала нищенствующая женщина с ребенком. Сразу уточним, что во Франции, как и ряде других европейских стран, попрошайничеством, как правило, занимаются, спасибо Шенгену, цыгане из Румынии, Болгарии, иногда с Балкан. Чаще всего это организованные "коллективы".

Так вот на настойчивые просьбы "купить ей какую-нибудь еду", изложенные на ломаном французском, парень полез в карман и извлек мелочь - 70 сантимов. Однако в тот самый момент, когда он уже был готов отдать монеты в руку попрошайки, рядом с ним возник наряд железнодорожной полиции. Один из служивых предупредил молодого человека, что делать этого не надо, ибо попрошайничество на вокзальной территории запрещено. Парень был обескуражен, но тем не менее ответил, что денег, мол, у него "никто не просил, а помочь решил добровольно", и, добрая душа, опустил мелочь в протянутую женскую руку.

Полицейский был явно задет за живое и тут же выписал парню штраф в 100 евро. Причем с нелепой формулировкой - "за домогательство", как будто бы не нищенка у него выпрашивала милостыню, а он у нее. Возмущенный до глубины души житель Тулузы заявил, что обжалует вздорный штраф и уж точно оплачивать его не будет. История попала в прессу и получила большой резонанс. В местном отделении Национальной компании железных дорог в ситуации разобрались, признали, что страж порядка допустил "бестактность" и пообещали извиниться перед молодым человеком, а штраф аннулировать.

Дело в том, что во Франции нет каких-либо правил, запрещающих гражданам давать милостыню. Есть ряд законов, которые направлены на тех, кто ее просит. Причем речь идет исключительно о тех лицах, которые делают это, как записано в Уголовном кодексе, "в агрессивной манере или угрожая собаками". Такое поведение, где бы оно ни происходило, грозит нарушителям тюремным сроком до полугода и штрафом до 3750 евро. Что касается вокзалов, то там с июля действует положение Транспортного кодекса, по которому попрошайничество в любом виде запрещено как на их территории, так и в поездах. Предусмотрена и ответственность - штраф в 135 евро.

Так что c любой точки зрения претензии железнодорожные полицейские должны были бы предъявить "просительнице вспомоществования", а не их сердобольному соотечественнику.

Прямая речь

Андрей Исаев, первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме:

- Мне подобного рода меры кажутся более чем странными. Непонятно, почему ответственности подвергается человек, который подал милостыню. У каждого есть полное право распоряжаться своими деньгами. Если человек хочет эти деньги кому-то пожертвовать или подать, то это его личное дело. Почему в данном случае должно вмешиваться государство?

Эта ситуация иллюстрирует некоторую степень лицемерия, которая существует сегодня в Европе в отношении прав человека. Когда речь идет о реальных проявлениях доброты, гуманизма, права помочь кому-либо, то действуют подобного рода нормы. А когда права человека надо использовать для вмешательства в дела других стран, то этот вопрос активно эксплуатируют.

Так что нам перенимать такой опыт не нужно. Что касается необходимости каких-либо дополнительных мер против нищенства в России, то, я считаю, надо продумать вопрос об ответственности именно для недобросовестных попрошаек, то есть за приставание к гражданам. Оно может быть в самых разных формах - когда какие-то люди покушаются на личное пространство других людей. Если же речь о приставании не идет, то просить помощи, я считаю, это тоже право человека, и за это не следует наказывать.

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:

- Государство не должно вмешиваться в отношения между человеком, который просит милостыню, и человеком, который ее дает. Если только речь не идет о каком-то недопустимом законом товаре или услугах. Если человек просит помощи у другого человека, не надо торопиться в это вмешиваться потому что милостыня и право человека давать милостыню, наверное, одно из очевидных проявлений его богоподобия. Как Господь нам подает свои безграничные милости, так и мы в силу своих способностей и возможностей, в силу веры и желания быть подобными своему Создателю тоже подаем кому-то милостыню либо деньгами, либо добрыми делами, как можем. И в этом волеизъявлении мы подобны нашему Создателю. Поэтому вмешательство в это государства может расцениваться как нарушение веры и религиозной свободы.

С другой стороны, всем известно про злоупотребления, связанные с попрошайничеством. Но и в этом случае, мне кажется, наказывать нужно не тех, кто просит милостыню. Это чаще всего люди социально незащищенные, не имеющие возможности нормально устроиться на работу и найти жилье. За их попрошайничеством стоят какие-то преступные организации, которые, по большому счету, используют этих несчастных людей как средство обогащения. Вот против таких преступных сообществ, на мой взгляд, государство и должно направить свою репрессивную силу. И те недобросовестные персонажи, что это устраивают, заслуживают уголовного наказания.

Есть поговорка о том, что милостыня больше нужна подающему ее, чем принимающему. И если мы подаем милостыню от чистого сердца, то никакая "мафиозная структура" не может отменить или поставить под вопрос искренность и ценность перед лицом Божиим нашего желания помочь кому-то.

Подготовили Татьяна Замахина, Елена Яковлева