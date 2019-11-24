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24.11.2019 13:35
Рубрика: В мире

Врач назвала продукты с лечебными свойствами

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Германии врач и автор книги "Исцеление с пищей" Франциска Рубин назвала продукты, обладающие лечебными свойствами и укрепляющими организм. Она выделила десять продуктов, которые могут помочь, по ее мнению, при лечении 100 болезней.

Фото: iStock
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К самым полезным продуктам Франциска Рубин, по данным журнала Focus, относит: овсяные отруби, мед, имбирь, картофель, капусту, куркуму, растительные масла, соль, лимон и лук. При этом их можно не только употреблять в пищу, но и делать компрессы или маски для лечебного эффекта.

К примеру, овсяная каша понижает уровень холестерина. "Даже нескольких ложек в зерновых достаточно, чтобы защититься от метаболического синдрома - так называемого "смертельного квартета" из повышенного уровня жира и сахара в крови, избыточного веса и гипертонии", - считает врач.

Смешанный хрен с медом поможет при бронхите. Капуста - полезна для пищеварения и улучшает зрение, а компресс из капустных листьев помогает при артрозе. Варенный картофель в сочетании с творогом прекрасное средство для улучшения пищеварения, а сырая картошка избавит от изжоги.

Имбирь - полезен для сосудов, разжижает кровь, снижает уровень сахара и холестерина. Куркума - это не только приправа, но и оказывает противовоспалительное действие. Льняное масло хорошо для артритов, потому что оно обладает сильным противовоспалительным действием - и оно также помогает против воспаления вен. Масло из тыквенного семени подойдет мужчинам, жалующихся на простату.

Фото: wikipedia.org
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Теплой соленой водой можно не только полоскать горло, но и с помощью компрессов лечить подагру. Лимон в чае помогает от кашля, а с кофе от головной боли. Лук и чеснок понижают кровяное давление, так как расширяют кровеносные сосуды и защищают от инфаркта и инсульта. Эти овощи также оказывают профилактическое воздействие при других болезнях.

"От одного до четырех граммов чеснока в день является профилактической дозой против атеросклероза", - считает Франциска Рубин.

Тем не менее врач предупреждает, что полагаться при лечении на одни овощи не стоит и в некоторых случаях альтернативы медикаментам нет.

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