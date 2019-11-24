После двухнедельной паузы из-за игр сборных возобновилась отечественная Премьер-лига (РПЛ).

«Зенит» победил "Рубин" и вновь увеличил отрыв от своего главного преследователя "Локомотива" до пяти очков. Фото: РИА Новости

В одном из главных матчей 17-го тура "Зенит" отправился на выезд к "Рубину". После бодрого старта сезона казанцы угодили в кризис. В последних 11 турах команда одержала лишь одну победу и скатилась в зону вылета. Хотя еще совсем недавно она обыгрывала в гостях "Динамо" и вырывала ничью с "Локомотивом".

Справедливости ради, "Рубин" выглядел неплохо в противостоянии с чемпионом страны. Хозяева едва не вырвали ничью, но сказался более высокий класс футболистов "Зенита". Три очка питерцам принес точный удар Артема Дзюбы на 79-й минуте. К слову, для форварда российской сборной этот гол стал десятым в текущем сезоне. Он сравнялся по этому показателю с Эльдором Шомуродовым и Александром Соболевым. Кроме того, "Зенит" одержал четвертую победу подряд на выезде в РПЛ.

- "Зенит" заслужил победу. Хочу отдельно сказать про Дзюбу, который сегодня доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды и одним из сильнейших игроков сборной и нашего первенства, - отметил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Семак не зря заострил внимание на Дзюбе. В последние дни широко обсуждался инцидент на матче с Сан-Марино, когда несколько российских фанатов оскорбляли Артема. В результате форвард не пошел благодарить болельщиков после встречи.

"Зенит" выиграл четыре выездных матча Премьер-лиги подряд

Но, похоже, Дзюба уже забыл об этой истории. После игры с "Рубином" он оставил запись на своей странице в "Инстаграм", поблагодарив всех, кто поддерживал его и "Зенит" в поединке в Казани.

- Спасибо за поддержку и добрые слова! Всех с победой! Важные три очка! Идем дальше, - написал Дзюба.

Один из самых скандальных матчей тура состоялся в Москве, где "Динамо" принимало "Ростов". Москвичи добились важнейшей победы (2:1) и поднялись уже на седьмое место в таблице.

В этой игре было сразу три пенальти. И если нападающий "бело-голубых" Максимилиан Филипп обе свои попытки использовал, то Алексей Ионов не сумел перехитрить Антона Шунина.

По окончании матча представители ростовчан выразили негодование арбитрами. Главный тренер дончан Валерий Карпин назвал судейство смешным, а голкипер гостей Егор Бабурин посвятил работе рефери целый монолог.

Бабурин считает, что пенальти Ионова на 98-й минуте нужно было перебить, поскольку Шунин нарушил правила, выйдя с линии до удара. Егор привел в пример случай из матча "Ростова" с "Зенитом", когда судья потребовал перебить удар с "точки" в исполнении Дзюбы из-за того, что Бабурин заступил за линию ворот.

- Почему Шунину можно выходить из ворот, а мне нет? Это нечестно, - сказал Бабурин.

Непростую победу одержал вице-чемпион страны "Локомотив". Команда Юрия Семина одолела на выезде "Тамбов" (3:2).

Добавим, что накануне состоялось еще несколько встреч 17-го тура. Результаты матчей "Уфа" - "Сочи", "Урал" - "Спартак", "Арсенал" - "Краснодар" и ЦСКА - "Крылья Советов" стали известны после подписания номера "РГ" в печать.