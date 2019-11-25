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25.11.2019 20:22
Рубрика: Власть

Защита в беде не оставит

Адвокаты смогут чаще помогать бесплатно региональным льготникам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
В Госдуму внесен законопроект, который позволит регионам расширить объемы бесплатной юридической помощи. Новация в том, что адвокаты смогут оказывать такую помощь и в дополнительных случаях, установленных региональными программами.

При этом регионы смогут дополнительно прописывать случаи, когда человек сможет рассчитывать на бесплатную правовую помощь, ведь если у него возникли большие проблемы, оставлять его одного в беде нельзя. Сейчас категории граждан, которым положена бесплатная юрпомощь, установлены федеральным законом. Регионы вправе расширять льготные списки. Однако адвокатов к программам бесплатной юридической помощи можно привлекать только в том случае, когда льгота федеральная.

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Ведущий специалист департамента адвокатуры Федеральной палаты адвокатов РФ Юлия Корухова объяснила "РГ", что федеральный закон о бесплатной юридической помощи устанавливает базовый перечень категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи, базовый перечень случаев ее оказания (то есть перечень тех правовых вопросов, по которым гражданин может получить такую помощь), а также базовый перечень видов юридической помощи в зависимости от правовых случаев.

"Например, инвалид II группы по вопросу перерасчета пенсий по инвалидности может получить только консультацию в устной или письменной форме и составление документа правового характера, а по вопросу взыскания алиментов на свое содержание - также и представительство в государственных органах и судах", рассказывает она.

Федеральные гарантии должны предоставляться в полном объеме, уменьшать их регионы не вправе. Но они могут что-то добавлять.

Категории граждан, которым положена бес-платная юридическая помощь, установлены законом

"Многие регионы на сегодня расширили как список региональных "льготников", так и перечни случаев и видов получаемой ими бесплатно юридической помощи, - говорит Юлия Корухова. - Например, по соответствующему закону Ульяновской области гарантии реализации права на такую бесплатную помощь предоставляются всем инвалидам, включая III группу, а инвалид II группы (из приведенного выше примера) сможет получить все виды бесплатной юридической помощи, причем во всех случаях, не связанных с его предпринимательской деятельностью".

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
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А в Республике Башкортостан еще в 2017 году в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной правовой помощи, включили неработающих пенсионеров, инвалидов III группы, ветеранов боевых действий, жертв политических репрессий, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей в одиночку, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, а также почетных доноров России и СССР.

В Белгородской области в этом году вступили в силу поправки в областной закон, предоставляющие право на бесплатную юрпомощь в том числе беременным женщинам.

Но пока региональные гарантии зачастую оказываются на бумаге, так как подключить адвокатов к программе по дополнительным региональным льготам закон не позволяет. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу и назвала ее "более чем своевременной".

Власть Право Юрконсультация Законодательная власть Госдума
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