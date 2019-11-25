Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии

В рамках реализации меморандума, направленного на урегулирование обстановки в Сирии, российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование по нескольким маршрутам.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков. Он уточнил, что летчики работали по маршрутам: Квайрес - Метрас - Хараб-Бал - Кобани - Квайрес, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее российские военные впервые за все время вооруженного конфликта в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере страны. Сюда были доставлены более шести тонн грузов. Горожанам раздали свыше тысячи продовольственных наборов, в состав которых вошли: мука, сахар, крупы, чай, консервы.